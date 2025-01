A Suprema Corte ordena a prisão do homem que fugiu para nós sem passaporte

Em um caso único, a Suprema Corte ordenou uma investigação e prisão de um homem que enfrente procedimentos de desprezo, mas fugiu para os Estados Unidos, apesar de seu passaporte estar sob a custódia do Tribunal.

Um banco de juízes Sudhanshu Dhulia e Prashant Kumar Mishra pediram ao advogado adicional KM Nataraj para ajudar o tribunal e se apropriou de como o homem foi autorizado a deixar este país sem passaporte.

“Estamos surpresos com a suposta pesquisa/pesquisa contemporânea que emitiu uma ordem não paga contra o suposto contemporâneo”, disse o banco e emitiu uma ordem não paga contra ele.

O homem está trancado em uma batalha de custódia com sua esposa separada em seu filho.

O Tribunal Superior ordenou que o Ministério do Interior tomasse todas as medidas possíveis de acordo com a lei para prender o réu e levá -lo perante a justiça.

A ordem ocorreu depois que o advogado sênior de Vikas Singh, que compareceu ao contemporal, informou que ele havia ido ao país estrangeiro.

“Nesse sentido, pedimos à KM Nataraj, ASG para ajudar este Tribunal. Nataraj informará a este Tribunal sobre como o réu foi autorizado a deixar este país sem um passaporte e licença deste Tribunal. Com a ajuda do Ministério do Interior, Governo , Governo da Índia.

O Banco de 29 de janeiro deixou claro que qualquer transação comercial, incluindo qualquer contrato relacionado à sua propriedade na Índia, durante os procedimentos de desprezo ou subsequente estaria sujeito à ordem do Tribunal Principal.

O Tribunal Superior estava ouvindo uma petição de desprezo apresentada pela esposa contra seu marido separado.

Eles se casaram em 8 de fevereiro de 2006 e se mudaram para os Estados Unidos e têm um filho de 10 anos. No entanto, devido à discórdia do casamento, o homem obteve um decreto de divórcio em 12 de setembro de 2017 de um tribunal em Michigan, EUA.

A esposa, por outro lado, iniciou vários procedimentos contra o marido separado na Índia.

Um acordo entre as partes foi alcançado perante o Tribunal Superior em 21 de outubro de 2019, com uma das razões pelas quais o homem deve dar a custódia da criança à sua esposa separada.

Como ele não pôde fazer, os procedimentos de desprezo começaram em um apelo movido pela mulher.

Após as ordens de 26 de setembro de 2022 e 10 de novembro de 2022, o homem foi convidado a comparecer perante o tribunal e praticamente compareceu em 13 de dezembro de 2022.

Em 17 de janeiro de 2024, o tribunal pediu que ele permanecesse presente em todos os procedimentos, mas não compareceu aos 22 e 29 de janeiro, quando as audiências ocorreram.