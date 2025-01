A Suprema Corte ordena que o noivo ‘ganancioso por ouro’ pague ₹3 lakh à noiva como compensação por assédio, 19 anos após o casamento

Atualmente, a noiva se casou com outra pessoa e mora no exterior.

Incapaz de suportar a ganância do marido, a mulher apresentou uma queixa ao abrigo da Secção 498A do IPC e da Secção 4 da Lei de Prevenção de Dotes.

O tribunal Saidapet em Tamil Nadu condenou o namorado de acordo com as disposições da Lei IPC e DP. O tribunal condenou-o a três anos de prisão e pediu-lhe que pagasse $3.000 sob a seção 498A do IPC e um ano sob a seção 4 da Lei DP. No entanto, um tribunal de sessões adicionais manteve a condenação e a sentença.