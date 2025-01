A Suprema Corte reserva o cargo de tesoureiro em Bengaluru e na associação de defesa de mulheres advogadas

Exercendo todos os seus poderes, a Suprema Corte reservou na sexta-feira o cargo de tesoureira na Ordem dos Advogados de Bengaluru para advogadas.

Uma bancada de juízes Surya Kant e N Kotiswar Singh exerceu os seus poderes ao abrigo do artigo 142 da Constituição, observando que a eleição da ordem estava marcada para 2 de fevereiro e o processo de nomeação tinha sido concluído.

“Consideramos oportuno invocar as nossas competências nos termos do artigo 142.º da Constituição e ordenar o seguinte: (i) o cargo de tesoureiro será reservado exclusivamente a candidatas do sexo feminino”, disse.

O tribunal invocou os seus poderes dizendo que já era “mais do que tempo” de conceder reservas às mulheres nos diferentes órgãos eleitos de advogados e que não havia disposições expressas no memorando e nos estatutos reservando assentos para mulheres candidatas da associação.

O tribunal instruiu o poderoso comitê constituído para supervisionar as eleições e o chefe distrital das urnas do conselho da Ordem para prorrogar a data para convidar nomeações e, se necessário, adiar a eleição por alguns dias.

No entanto, tal decisão ficará a critério do comitê e do oficial distrital, acrescentou.

O tribunal superior instruiu o comité e o oficial distrital a considerarem também a representação adequada das mulheres defensoras no conselho de governo da associação de advogados de Bengaluru para garantir que pelo menos 30 por cento dos membros eleitos do conselho fossem candidatos com 10 anos de prática. experiência.

O tribunal superior estava ouvindo um apelo apresentado por uma advogada buscando a implementação das instruções de reserva para mulheres emitidas no caso do Conselho da Ordem dos Advogados do Tribunal Superior de Delhi, onde o tribunal ordenou no ano passado a reserva de cargos para mulheres advogadas, incluindo o cargo de tesoureira.

O advogado sénior Lakshmy Iyengar, presente no assunto, pediu ao tribunal que relaxasse o critério de experiência de 10 anos para permitir uma maior participação de jovens advogados no conselho do governo.

O tribunal atendeu ao pedido e ordenou que um acordo semelhante (relaxando os critérios de 10 anos de experiência) fosse implementado como no caso das eleições para o Conselho da Ordem dos Advogados do Tribunal Superior de Delhi na Ordem dos Advogados de Bengaluru, que completou seu mandato em 19 de dezembro.

Além disso, o tribunal superior emitiu e solicitou uma resposta da associação de advogados de Bengaluru.

O tribunal observou que o Tribunal Superior de Karnataka observou que não havia disposições expressas nos memorandos e estatutos da Ordem dos Advogados de Bengaluru para a reserva de cargos para advogadas e disse que o tribunal superior, que estava a lidar com questões semelhantes, poderia aprovar o apropriado ordens.

Ele disse que não havia impedimento legal para conceder reservas a advogadas.

O tribunal superior ordenou recentemente a reserva do cargo de tesoureira e 30 por cento dos assentos para mulheres advogadas no comitê executivo da Delhi Sales Tax Bar Association e da Delhi Tax Bar Association.

Em 20 de janeiro, o tribunal superior ordenou que 33 por cento dos assentos fossem reservados para mulheres advogadas nas eleições para advogados do Tribunal Verde Nacional.

Em Dezembro do ano passado, o tribunal superior ordenou a reserva de três assentos para mulheres advogadas nas eleições da DHCBA. Ele também disse que nas eleições distritais para advogados, o cargo de tesoureiro mais 30 por cento de outros cargos no comitê executivo deveriam ser reservados para mulheres advogadas (incluindo aquelas já reservadas para mulheres).

Em 26 de Setembro do ano passado, o tribunal superior ordenou à DHCBA que reservasse o cargo de tesoureira para mulheres, além de outro cargo no órgão de cinco membros da associação.

“A assembleia geral da Ordem dos Advogados considerará reservar o cargo de tesoureira exclusivamente às mulheres integrantes da Ordem dos Advogados”, ordenou.

Além de reservar o cargo de tesoureiro para as mulheres, o corpo geral também deve ser livre para considerar a conveniência de reservar mais um cargo efetivo para as mulheres membros da ordem, disse ele.

“Da mesma forma, dos 10 membros executivos, haverá pelo menos três mulheres. O corpo geral também pode decidir que dos três membros femininos do comité executivo, pelo menos uma seja uma defensora designada de alto nível”, disse o responsável máximo. . tribunal previamente ordenado.

Em 2 de maio do ano passado, num despacho que visava aumentar a representação das mulheres na ordem dos advogados, o tribunal ordenou uma reserva de 33 por cento na comissão executiva da Ordem dos Advogados do Supremo Tribunal.