A Suprema Corte se recusa a considerar o apelo do MLA TD Rajegowda do Congresso de Karnataka contra a petição eleitoral apresentada por DN Jeevaraja do BJP

A Suprema Corte rejeitou na sexta-feira uma petição do MLA TD Rajegowda do Congresso de Karnataka, que buscava contestar uma petição eleitoral apresentada pelo líder do BJP, DN Jeevaraja, sobre sua vitória nas eleições de 2023. O tribunal observou que Rajegowda poderia apresentar suas queixas ao Tribunal Superior de Karnataka. quando as provas do caso foram apresentadas.

O caso surge da vitória de Rajegowda no distrito eleitoral de Sringeri durante as eleições de 2023 em Karnataka, onde derrotou Jeevaraja. O líder do BJP apresentou posteriormente uma petição eleitoral no Tribunal Superior de Karnataka, alegando irregularidades, incluindo o uso de dinheiro negro, para influenciar o resultado. A petição de Jeevaraja argumenta que estas alegadas violações justificam um exame minucioso e um reexame dos resultados da pesquisa.

Rajegowda abordou a Suprema Corte, argumentando que as alegações de Jeevaraja eram “vagas” e careciam de provas substanciais. O defensor sênior Shyam Divan, representando Rajegowda, enfatizou que alegações como o uso de dinheiro negro são especulativas e não são apoiadas por evidências concretas.

Uma bancada composta pelos juízes Surya Kant e Ujjal Bhuyan recusou-se a considerar o apelo de Rajegowda nesta fase, reiterando que a lei permite a apresentação de provas durante o julgamento. O tribunal disse que qualquer objeção relativa à admissibilidade ou relevância das provas poderia ser levantada perante o Tribunal Superior.

“Também estávamos preocupados com acusações vagas, mas existe uma disposição que permite a apresentação de provas”, observou o tribunal.

Esta não é a primeira vez que Rajegowda contesta a petição eleitoral. Num apelo semelhante apresentado em 2024, o Supremo Tribunal permitiu-lhe contestar a admissibilidade das provas perante o Tribunal Superior, garantindo que as suas preocupações seriam abordadas durante o julgamento. O tribunal reafirmou a sua posição anterior na sexta-feira, afirmando que considerar o apelo agora contradiria a sua decisão anterior.