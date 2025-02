A taxa recíproca explicou: A Índia ameaça mais? O que os especialistas dizem

O presidente Donald Trump ordenou na quinta -feira que seu governo considerou as tarifas recíprocas a vários parceiros comerciais que apontaram que “que os Estados Unidos não toleravam mais sendo enganados”. Uma Casa Branca disse, apesar do fato de os Estados Unidos terem uma economia aberta, seus parceiros comerciais bloqueiam as exportações dos Estados Unidos. “E o comércio recíproco finalmente corrigirá esse desequilíbrio”.

“Decidi, para fins de ações, que cobrarei uma tarifa recíproca, o que significa que qualquer país cobra dos Estados Unidos da América”, disse Trump no Salão Oval. “Em quase todos os casos, eles estão nos cobrando muito mais do que nós os cobramos, mas esses dias terminaram”.

De acordo com novos pedidos, novos impostos sobre importação seriam personalizados para que cada país neutralize suas tarifas sobre os bens dos EUA e outras barreiras comerciais. Isso inclui subsídios injustos, regulamentos rígidos, impostos de valor agregado, taxas de câmbio, regras de propriedade intelectual fracas e outras políticas que restringem o comércio dos Estados Unidos, de acordo com um memorando da Casa Branca.

Trump também afirmou que promulgaria impostos de importação em carros, semicondutores e produtos farmacêuticos “além dos” taxas recíprocas em uma data posterior.

As taxas recíprocas da Índia impactarão? A medida é significativa para a Índia, uma vez que a nomeação de Trump ocorre apenas algumas horas antes da visita do primeiro -ministro Narendra Modi.

Trump, durante sua campanha, muitas vezes mencionado na tarifa recíproca, 100 % é 100 %.

E enquanto assinava o pedido na quinta -feira, ele mencionou especificamente a Índia dizendo: “” A Índia tem mais tarifas do que quase qualquer outro país “, eles deixam claro suas intenções sobre a taxa recíproca.

O que os especialistas dizem? Os economistas dos bancos globais do Morgan Stanley Nomura Holdings Inc. identificaram a Índia e a Tailândia como uma das nações mais expostas aos riscos do voto do presidente Donald Trump para impor tarifas recíprocas aos parceiros comerciais, de acordo com a Bloomberg.

“As economias asiáticas emergentes têm taxas relativas mais altas nas exportações dos EUA e, portanto, correm o risco de tarifas recíprocas mais altas”, disseram analistas de Nomura liderados por Sonal Varma em uma nota para os clientes. “Esperamos que as economias asiáticas intensifiquem suas negociações com Trump”.

O Primo Maeva da Bloomberg Economics e George Saravelos, do Deutsche Bank, estão entre os que descobriram que o amplo diferencial tarifário da Índia com os Estados Unidos deixou em um risco particular de represálias.

A taxa média que a Índia cobra das importações americanas.

Em uma nota semelhante, os analistas do Morgan Stanley, liderados por Cetan Ahya, prevêem que “a Índia e a Tailândia poderiam ver taxas de 4 a 6 pontos percentuais se os Estados Unidos se moverem para reduzir a lacuna comercial”, no entanto, “a Índia pode ter espaço para aumentar as compras de o equipamento de defesa dos Estados Unidos, energia e aeronaves “

(Com entradas das agências)

