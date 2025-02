A tempestade de inverno atrai energia, os esporões são inundados em Kentucky

(Bloomberg) – Uma enorme tempestade de inverno trouxe inundações devastadoras para Kentucky e Tennessee, baseadas em centenas de vôos nos Estados Unidos e eliminaram a energia mais de meio milhão de clientes no sul.

A tempestade de fim de semana também trouxe uma camada de neve e gelo em todo o nordeste dos Estados Unidos para Ontário e Quebec, no Canadá.

E é apenas a primeira rodada do clima de inverno que varre o continente nesta semana.

As fortes chuvas forçaram o fechamento de mais de 300 estradas pelo Kentucky no domingo, com o governador Andy Beshear descrevendo inundações como “históricas” em uma publicação na plataforma de mídia social X. Ele também solicitou uma declaração de emergência do presidente Donald Trump e disse Os abrigos abriram para os moradores que tiveram que evacuar.

Partes de Kentucky obtiveram até 15 cm de chuva durante a noite, e o dano só estava sendo avaliado quando o sol saiu pela região, disse Gregg Gallina, um analista no centro de previsão do meteorarato dos estados Ingressou. Além da forte chuva, a tempestade também trouxe sérias tempestades no sul e neve e gelo para o Vale de Ohio e Nordeste.

“Tivemos todos os tipos de clima que você pode ter e ainda não foi feito em todo o nordeste”, disse Gallina.

A partir das 8h30, em Nova York, mais de 550 vôos nos Estados Unidos e nos Estados Unidos foram cancelados com Boston, Toronto e Montreal, os aeroportos mais afetados, de acordo com o FlighttaWare, um serviço de monitoramento de companhias aéreas. Enquanto isso, quase 543.000 clientes não têm energia da Virgínia para a Louisiana, disse PowerOutrage.us.

Os avisos de tempestade de inverno cobrem o estado do estado de Nova York e Nova Inglaterra, enquanto os avisos e relógios de inundações são publicados nos relógios de Ohio Valley e Tornado e avisos de aviso severos estão seguindo uma linha de metrô na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul, disse que o meteorológico nacional Serviço. Os avisos de vento se estendem de Nova York à Flórida.

No Canadá, os avisos de tempestades de inverno em Ontário e Quebec, incluindo Toronto e Montreal, de acordo com o meio ambiente e as mudanças climáticas no Canadá.

Gallina disse que a tempestade é a mesma que trouxe fortes chuvas ao sul da Califórnia na semana passada. Então os Estados Unidos cruzaram a coleta de energia de temperaturas frias para o ar norte e mais suave para o sul. Quando a tempestade finalmente sai do leste dos Estados Unidos, atrairá mais ar do Ártico, enviando temperaturas que afundam nos Estados Unidos e no Canadá no início desta semana.

Enquanto isso, uma segunda tempestade está começando e pode chegar ao nordeste no final da semana. Washington e Boston poderiam coletar neve, mas a cidade de Nova York provavelmente estará perdida, eles indicam previsões.

