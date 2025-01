A tempestade Eowyn trará ventos de 90 mph e condições de risco de vida para o Reino Unido

Os meteorologistas emitiram avisos urgentes para o Reino Unido e a Irlanda, já que a tempestade Eowyn trará ventos de até 145 km/h na sexta-feira (24 de janeiro), criando perturbações generalizadas e apresentando riscos significativos à vida. A tempestade afetará principalmente o norte da Inglaterra, o sul da Escócia, o norte do País de Gales e partes do sul.

Aviso âmbar O Met Office do Reino Unido emitiu um alerta âmbar para vento das 6h às 21h na sexta-feira (24 de janeiro) para o norte da Inglaterra, sul da Escócia e norte do País de Gales. Fortes rajadas de vento podem causar danos generalizados e cortes de energia, enquanto são esperados detritos voadores potencialmente perigosos.

Um porta-voz do Met Office disse: “Espera-se que a tempestade Eowyn traga ventos muito fortes e perturbações generalizadas na sexta-feira”, disse um porta-voz do Met Office. “É provável que ocorram cortes de energia, o que poderá afetar outros serviços, como a cobertura de telefonia móvel. “Os serviços rodoviários, ferroviários, aéreos e de ferry serão provavelmente afetados, com tempos de viagem mais longos e possíveis cancelamentos. Algumas estradas e pontes serão fechadas. “Há potencial para danos a edifícios e casas, com telhados desabados e linhas de energia derrubadas. “Detritos voadores, bem como grandes ondas e material de praia jogados nas costas, estradas costeiras e propriedades podem causar ferimentos e perigo à vida.”

Perigo de vida devido a destroços voadores A tempestade pode trazer condições de risco de vida, incluindo o risco de ferimentos causados ​​por destroços, ondas grandes e material de praia levado à costa, estradas costeiras e propriedades. Prevê-se que os ventos mais fortes de até 90 mph atinjam as áreas costeiras, enquanto as áreas interiores deverão experimentar rajadas entre 60 mph e 70 mph.

Os meteorologistas também alertaram para os perigos para os utentes das estradas, uma vez que são esperadas perturbações nas viagens em vários modos de transporte. O meteorologista aconselhou: “É fundamental proteger os itens soltos fora das casas, incluindo lixeiras, móveis de jardim, trampolins e galpões, além de coletar lanternas e baterias em caso de falta de energia”.

Perturbação generalizada esperada no Reino Unido e na Irlanda A poderosa corrente de jato que empurra a baixa pressão através do Atlântico está a causar esta mudança drástica no clima, após uma recente onda de frio na América do Norte. Além do alerta âmbar no Reino Unido, o Met Office emitiu um alerta amarelo de vento para o norte da Escócia, Irlanda do Norte, sul da Inglaterra e Midlands.

Enquanto isso, a agência de previsão da República da Irlanda emitiu um alerta de vento laranja com status nacional entre 2h e 17h de sexta-feira, enquanto a Irlanda do Norte também está sob alerta de vento amarelo.

“Estradas, ferrovias, aeroportos e balsas provavelmente serão afetados”, alertou o Met Office, instando aqueles que viajam durante este período a tomarem cuidado.

Novos avisos possíveis no fim de semana A tempestade continuará a causar perturbações no fim de semana, e outra área de baixa pressão pode trazer mais tempo úmido e ventoso em todo o Reino Unido no domingo. O Met Office também sinalizou a possibilidade de novos avisos meteorológicos no fim de semana e na próxima semana.

À medida que a tempestade Eowyn se aproxima, o público é instado a manter-se informado e a tomar as precauções necessárias para se manter seguro durante este evento climático potencialmente perigoso.

