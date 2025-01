A tendência das sapatilhas planas que estou comprando para parecer elegante, rica e tão 2025

De vez em quando surge uma tendência de calçados que parece estar em toda parte, mas ainda assim parece nova cada vez que a vejo. No momento, esse sapato é uma sapatilha de cetim. Elegantes e fáceis de usar, eles chamaram oficialmente minha atenção como os sapatos obrigatórios de 2025.

Os designers pegaram esta silhueta simples e a transformaram com tons ricos como esmeralda e granada, bem como tons neutros suaves que irradiam luxo discreto. Alguns estilos têm enfeites sutis – pequenos laços, bordados em tons e até um toque de brilho – mas o detalhe estrela é o rico tecido de cetim. Há algo na forma como o tecido luxuoso eleva a bailarina clássica que é tão adequada para o ano novo.

Já comecei a pensar em todas as formas que vou usá-los. Com os meus jeans preferidos e um blazer estruturado para um look requintado mas casual? Absolutamente. Combinado com um vestido elegante para o jantar? Fazer. Essas sapatilhas são o tipo de calçado que deixa um look bem montado, mesmo que seja algo que você monta em cinco minutos. São práticos sem serem enfadonhos e conseguem parecer luxuosos sem muito esforço.

Se você ainda não adicionou um par ao seu guarda-roupa, estou aqui para facilitar um pouco a sua busca. Eles são a prova de que às vezes as peças mais discretas podem ter um grande impacto no seu estilo pessoal. Sapatilhas de cetim são a tendência de calçados chiques que está dominando 2025. Veja como os especialistas da moda as estão estilizando e compre minhas opções favoritas para adicionar ao seu guarda-roupa.

O sapato que começou tudo.

Reforma Bailarinas Prudence Um momento agudo nunca falha.

O MUNDO DE BERILO Sapatilhas de cetim com acabamento em gorgorão Regency Essa cor off-white é tão chique.

Sandy Liang Bailarinas de cetim Mary Jane Pointe

Lindas bailarinas Apartamentos cristãos

AEYDE Bailarinas de cetim Gabriella Um par que você pode usar com praticamente qualquer roupa.

Apartamentos Deá Estúdios Negros O lacinho dá um toque ainda mais elegante.

Maève Sapatilhas de bico quadrado

Jeffrey Campbell Aurora Apartments Eles também vêm em várias outras cores.

Amina Muaddi Bailarinas de cetim com detalhes em cristal Ane Para uma escolha de calçado muito assertiva.

Loeffler Randall Bailarinas de cetim com cadarço Louisa Combine-os com um vestido simples ou saia midi e pronto.

LOULOU SAZONAL Sapatilhas de cetim com acabamento em jersey elástico Frano + Net Sustain

ZARA Bailarinas com efeito cetim Claro, a Zara oferece cobertura para essa tendência de calçados.

Loeffler Randall Sapatilhas de cetim com acabamento em gorgorão Leonie. Use-os com jeans Levi’s vintage cortados para uma ideia de roupa legal.

AEYDE Bailarinas de cetim Gabriella A biqueira quadrada dá um ar bem 2025 a essa tendência.

Sapatos BC da Seychelles Georgette Bailarinas de cetim

O MUNDO DE BERILO Bailarinas de cetim Mary Jane Adoramos esse tom verde oliva que também parece bem neutro.

Prova de que a tendência da moda do café expresso continua forte.