A tendência de saia elegante e elegante intrinsecamente elegante usará nesta primavera

Eu tenho pensado nisso há um tempo e, honestamente, não sei se há apenas um elemento de roupas mais chiques do que uma saia de cetim creme. INSTEMÁTICA ELEGENTE, é a combinação da sombra fresca e cremosa – levanta instantaneamente uma roupa – e o sumptuoso acabamento de cetim que dá a esta peça é uma vantagem claramente luxuosa. Obviamente, os saltos de gatinho e as jóias brilhantes limpam a sofisticação, mas, para mim, é o verniz discreto dessa peça simples que protege seu primeiro lugar.

Embora inegavelmente atemporal, é inegável que a saia de cetim creme tenha um momento importante no momento. Moldado em iniciados em moda em toda a Europa, essa tendência oferece a base perfeita para a construção de um conjunto chique.

Adicionando um toque leve a uma roupa reaparecida, essa saia versátil funciona transparentemente com os neutros escuros que dominam os armários de inverno, mas podem facilmente misturar looks frescos e vibrantes enquanto passamos no verão.

Essa tendência não apareceu do nada – ela evoluiu sutilmente nas últimas temporadas. No ano passado, viu uma onda de saias de algodão ventosa em creme e branco, seguido pela subida de calças de cetim creme durante os meses mais frios. Agora, o surgimento de saias de cetim creme parece o próximo passo natural, chegando ao momento perfeito.

Embora seja fácil combinar uma saia de cetim de creme de vinagrete em clima quente, sua versatilidade se estende muito além do verão. Elegante com botas de joelho alto e um tricô confortável, esta peça básica é fácil as semanas de inverno restantes, oferecendo estilo e conforto.

Como um guarda -roupa essencial que as marcas estão refinando há anos, não há escassez de opções bem executadas. A versão do tornozelo da reforma – também disponível em um pequeno ajuste – elegância atemporal oferece, enquanto a saia de cetim de creme quente da Zara oferece alta sofisticação na rua a um preço acessível.

Obviamente, como para todas as roupas de creme, sua atração chique está intimamente ligada aos cuidados apropriados. Embora o cetim seja mais durável que a seda e possa suportar a lavagem da máquina, opte por uma temperatura mais baixa e um toque suave ajudará a preservar seu delicado brilho para as próximas estações.

Leia o resto para descobrir nossa modificação organizada das melhores saias de cetim disponíveis agora.

