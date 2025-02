A tendência surpreendente dos sapatos de primavera em Londres, Paris e Nova York já está carregando

Ainda pode parecer um pouco, mas se você prestar atenção especial, notará que os primeiros sinais de primavera estão começando a surgir. Um céu mais brilhante é pontuado por semanas nubladas, a mordida gelada é desacelerada e a promessa de dias mais longos está se aproximando rapidamente. Em preparação para minha temporada favorita, comecei a organizar as roupas nas quais contarei nos próximos meses. Enquanto fui inspirado pelos meus influenciadores favoritos, percebi que sou um estilo de sapato que abrevia o guarda -roupa dos meus sonhos.

Entre todos os cenários chiques que conheci ultimamente, há uma tendência notável de sapatos que continua me pegando: Fronde Mocassins. Anteriormente um híbrido negligenciado, esses sapatos rapidamente se tornam uma escolha essencial entre o cenário de moda.

Embora este não seja o concorrente mais óbvio para uma tendência aos sapatos de mola, eu aprecio o quão versáteis os mocassins-slingbacks podem ser versáteis e elegantes. Ao combinar a atração educada de um mocassim com a facilidade de enrolamento de uma funda, eles encontraram o equilíbrio perfeito entre inteligente e diversão. Sua testa estruturada garante que eles se casem sem esforço com peças personalizadas, enquanto os detalhes abertos dão uma sensação de leveza, o que os torna ideais para o vinagrete em clima quente.

Esta tendência de sapatos emergentes é surpreendentemente fácil de entrar em um guarda -roupa de cápsula. Quebrados com uma saia ou um vestido fluido, os mocassins de Fronde respira elegância, a terra das silhuetas femininas com seu verniz refinado. Se as calças forem mais o seu estilo, basta trocar seus mocassins habituais por uma versão de estilingue e associar -se a jeans ou calças personalizadas por uma aparência elegante e polida.

Tornando -se uma silhueta -chave lentamente, acho que veremos muito mais dessa tendência emergente em breve.

Leia o restante para descobrir nossa modificação dos melhores mocassins da Fronde abaixo.

Compre Fronde Mocassins:

manga Sapatos de salto com detalhes do link Eles também vêm com um tom de creme brilhante.

Gucci Plataforma de cavalos para mulheres Logle Slingback Adicione um toque de cor ao seu guarda -roupa de transporte.

Seguindo Preto para sempre Estes estão disponíveis em meias salas e ajustes, para que você possa encontrar seu par perfeito.

Miu Couro mandyi mandyis em couro Estilo com um LBD ou um par com jeans souchy.

Arthur Sleep Molde de desbrogamento em camurça de chocolate A tendência das cores marrons de chocolate não mostra sinais de desaceleração.

Jimmy Choo Diamond Tilda 45 Bombas de Fronde O salto grande acrescenta um pouco de altura sem sacrificar o conforto.

Pessoas livres Então, London Slingback Estes também vêm com um rico tom de merlot.