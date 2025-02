"A terapia cortisônica não é mais suficiente": Rumores pesados ​​sobre a pau admitida no hospital. E quem viu …

Esta manhã, no final das audiências, Papa Francis foi admitido no hospital Agostino Gemelli Policlínica “Para alguns exames de diagnóstico necessários e para permanecer no ambiente hospitalar, o atendimento à bronquite ainda está em andamento”.

Para torná -lo conhecido, a comunicação da sala de imprensa do Cadeira sagrada. É a quarta vez que o Papa Francisco foi admitido no hospital no policliniano romano, lembra as notícias do Vaticano. Durante vários dias, o mesmo papa falou publicamente sobre bronquite que ele nem sempre permitia ler a catequese, as homilias e os discursos preparados. Na quarta -feira, durante a audiência geral da classe Paulo VI, o papa foi forçado a interromper a palestra da catequese: “E agora me permito ler o padre, o leitor, que continua lendo porque não posso com o meu Bronquite que ainda posso, espero que possa ser feito da próxima vez “.

Mas há mais. Conforme relatado IlcorriereAparentemente o Papai Nos últimos dias, teria aparecido com “o ar cansado, os olhos circulados, a voz um tanto apressada, o rosto inchado daqueles que passam por uma terapia cortisônica para respirar melhor”. Mas a terapia precisamente cortisônica, de acordo com os relatórios de jornal milaneses, sempre se tornaria insuficiente, daí a necessidade de hospitalização.