Em março de 2022, a Igor Patrol realizou uma reunião. Isso se tratava do conteúdo dos prisioneiros de guerra da Ucrânia. Poppenko disse que não haveria limite de violência contra eles – e ele ligou para “cruel”, “não os poupar”. As mesmas instruções deram uma fsin para outras regiões da Rússia, reivindicações Wall Street Journal.

A publicação conversou com três ex -funcionários do sistema prisional russo – dois oficiais das forças especiais e um membro da equipe médica. Eles foram para o exterior com a ajuda do fundador do Projeto Gulagu.net Vladimir Osechkin e testemunharam os investigadores do Tribunal Penal Internacional. As forças especiais disseram que estavam deixando o sistema da FSA “antes de serem forçadas a torturar”, mas mantiveram contato com colegas que ficaram lá.

A publicação observa que as histórias de ex -funcionários do sistema prisional confirmam os documentos e histórias dos ucranianos que passaram pelo cativeiro russo.

ONU em 2022 acusou a Rússia de tortura sistemática de prisioneiros de guerra da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os testemunhos dos ex -funcionários da FSIN dizem que as colônias são colônias, onde mantêm prisioneiros, cruéis com eles com orientação direta da liderança.

De acordo com dois ex -oficiais das forças especiais, FSIN, em março de 2022, participaram de uma reunião com um patrono e interpretaram suas instruções como Blanche pela violência.

No mesmo março de 2022, a administração de instituições de reparo da Rússia recebeu cartas que exigem a alocação de pisos individuais, partes de edifícios ou mesmo edifícios inteiros para prisioneiros ucranianos. Forças especiais nelas são giradas todos os meses; As forças especiais sempre andavam nos balaclavs e batiam nos prisioneiros se olhassem nos olhos. Eles temiam que um dos prisioneiros os reconhecesse após a libertação.

Segundo ex -forças especiais, os guardas reclamaram que as baterias estavam sentadas em shckers elétricos muito rápido – eles eram usados ​​com tanta frequência. Ex -membro da equipe médica, que trabalhou no sistema criminal da região de Voronezh, disse que os guardas derrotaram a Ucrânia até que os clubes quebrassem e, quando aconteceu, por exemplo, os tubos de água assumiram outros casos. Além disso, segundo ele, os guardas venceram a Ucrânia no mesmo lugar no mesmo local, impedindo que os hematomas curam e causando infecções. Pelo menos um prisioneiro morreu por causa disso, disse a fonte do WSJ.

O WSJ também conversou com dois ucranianos, Pavel Afis, de 25 anos, e Andrei Egor, que passaram cerca de 30 meses no cativeiro russo e foram libertados como parte das bolsas em outubro de 2024.

Afaze, que substituiu vários lugares na prisão em dois anos em cativeiro, disse que geralmente estava passando pelo espancamento mais poderoso depois de se transferir para uma nova colônia. Quando o trouxeram para a região de Tver, os guardas o levaram à sala para exames médicos e o forçaram a tirar os nus. Eles o foderam e o espancaram com um derrame. Depois de barbear, ele foi forçado a gritar “A Glória da Rússia, a glória das forças especiais” e depois ordenou que ele avance – ainda nu – e canta o hino da Rússia e da URSS. Quando ele disse que não sabia as palavras, ele foi espancado.

Egorov, que foi capturado na região de Bryansk, disse que os ucranianos foram forçados a escapar de um corredor da prisão com colchões acima de suas cabeças, e os guardas alinhados ao longo das paredes os espancaram nas costelas. Depois de chegar ao fim do corredor, era necessário agachar e espremer, também sob as batidas de granizo. Após o lançamento, Egorov revelou que estava explodindo com cinco vértebras. Ele se recusou a trabalhar com um psicólogo, dizendo: “Se você não passou pelo que eu passava, não pode me ajudar”.

Em junho de 2024. Vladimir Putin disse que quase 6,5.000 exército ucraniano foram capturados na Rússia. Em outubro New York Times escrevi Cerca de quase 8.000 militares e 22.000 prisioneiros civis da Ucrânia, referindo -se a dados de autoridades ucranianas e ativistas de direitos humanos. Pelo menos 177 ucranianos Morreu Em cativeiro. Mais de 4.000 pessoas desde o início da guerra pelo lado ucraniano bem-sucedido Libere (entre eles ucranianos militares e civis, bem como estrangeiros).

“A condição do prisioneiro causa horror e associações com campos de concentração nazista”. O projeto “I Want to Live” postou uma foto do ucraniano que foi levado por mais de dois anos Oitocentos e trinta e temporada. Fotos