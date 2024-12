Os moradores de Belagavi mantêm a tradição de queimar efígies de idosos para dar as boas-vindas ao ano de 2025, simbolizando o ato de deixar para trás as experiências negativas do ano anterior. Apesar das celebrações discretas devido à morte do Dr. Manmohan Singh, efígies feitas de jornais, bambu e grama seca estão disponíveis a partir de Rs 1.000 e terminam à meia-noite de 31 de dezembro.