O supervisor especial do presidente dos EUA, Donald Trump, na Ucrânia e na Rússia, Keith Kellog, disse que não viu o país europeu pelos participantes das negociações de paz na Ucrânia.

“O que não queremos fazer é entrar em uma grande discussão em grupo”, disse Kelllog no Lanchu Ucraniano, organizado pela Fundação Pinchuk como parte da Conferência de Segurança de Munique (CNBC CITAT).

“Não vamos acontecer de novo”, disse Kellog, explicando que “havia muitas pessoas na mesa e não tiveram a oportunidade de ingressar em um processo pacífico – que não trouxe sucesso” (citação De “RBC-ukraine”).

Ao mesmo tempo, o primeiro -ministro croata Andrei Phadkovich, que também participou da cadeia ucraniana, disse que a exclusão da Europa das negociações seria “politicamente inaceitável”, informa a CNBC.

O primeiro -ministro Islândia, Kristrin Medl Frostadottir, que participou da discussão, por sua vez, observou que na Europa “eles ainda não têm certeza do que os Estados Unidos querem fazer” para alcançar a paz na Ucrânia. Os líderes dos países europeus, ela acrescentou: “É difícil responder constantemente a comentários vagos”.

Alguns dias antes da Conferência de Munique, Trump chamou Vladimir Putin e Vladimir Zelensky e anunciou que havia concordado em iniciar negociações no final da guerra. O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, falando em Munique, enfatizou mais uma vez que na Ucrânia sem Ucrânia não poderia ser “uma decisão.

