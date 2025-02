Um supervisor especial na Ucrânia e o kit da Rússia Kellogue disse que os Estados Unidos estão prontos para aumentar a pressão das sanções à Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, escreve o New York Post.

Kellogo apreciou as restrições já listadas na Federação Russa “nos três primeiros em uma escala de dez pontos”. As sanções, ele acredita, podem ser apertadas contra a produção e as exportações do petróleo russo.

Terminar a guerra mais rapidamente, ele disse, não apenas economicamente, mas também pressão militar e diplomática sobre a Rússia.

Nesta fase, de acordo com a Keloglog, as autoridades russas não querem realmente parar de hostilidades. As enormes perdas não as assustam. “Está nas operações militares russas do DNA, a guerra é de exaustão”, disse ele.

“Eles estão acostumados a isso. Acho que este é um país que estava pronto para perder – e perdeu – 700.000 pessoas na batalha por Stalingrado em seis meses, e não piscaram”, disse Kelllog.

O apoio especial à Ucrânia e à Rússia expressou a crença de que Trump encontraria uma maneira de impedir a hostilidade na Ucrânia. “Se alguém entende as alavancas da influência, é o presidente Donald Trump, e você pode vê -lo pelo que ele fez recentemente (ao lidar com outras questões de política externa)”, disse ele.

A administração do presidente anterior, Kellola acredita, apenas prometeu ajudar a Ucrânia “o máximo necessário”, mas não aumentou a pressão e não forneceu a arma necessária no momento certo. “Esta não é uma estratégia, mas um adesivo no para -choque”, Kellogue descreveu a ação da Casa Branca sob Joe Bayden.

Donald Trump chamou a cessação de Russian, em grande parte, um dos pontos-chave de seu programa presidencial.

As fontes sugeriram que Kellogue apresentaria o presidente dos Estados Unidos no final da guerra em uma conferência sobre segurança em Munique, que será realizada na Alemanha de 14 a 16 de fevereiro. No entanto, Kellogue disse que o próprio Trump representaria um plano, o que não acontecerá nos próximos dias.

