A travessia de ferry entre Sakhalin e o continente será encerrada devido ao ciclone

O ciclone que se aproxima da ilha se espalhará pelo Estreito de Tártaro. Por razões de segurança, a circulação de navios na travessia de ferry Vanino -holmsk – Vanino está suspensa até que o tempo seja restabelecido.

“De acordo com a previsão meteorológica, a movimentação das balsas do porto de Vanino pode começar no final do dia 31 de janeiro”, afirma o relatório.

Por meio de fatos Meteorologistas, o tempo vai piorar na parte sul de Sakhalin na segunda-feira, 27 de janeiro. Está prevista uma forte nevasca com visibilidade de 500 metros. Nas regiões do sul e nos subúrbios de Yuzhno-Sakhalinsk – uma avalanche é perigosa.