A equipe foi fundada em 1969 no estado da Filarmônica. A base do repertório das “canções” era o hino nacional branco -russo. Agora, a equipe inclui jovens músicos que trabalham nas tradições gravadas por Vladimir Mulyavin.

Concerto do Ensemble “Songs” em Yaroslalaval Foto: Anna Solovyova

Em fevereiro de 2025, os artistas passaram pela Rússia em uma turnê em grande escala. O primeiro show ocorreu em 7 de fevereiro em Yaroslaval.

Os espectadores se reuniram com prazer no Dobynin Recreation Center para os sucessos clássicos das músicas – “My Youth, White – Russian”, “Bialowieza Pusha”, “meia hora antes da primavera”. O salão cantou seu amado “Vologda” e “Olesya” com a equipe. Novas músicas também soaram, incluindo dedicado a uma grande vitória.

Dentro da estrutura da turnê da primavera, “P Songs” dará shows em 60 cidades russas. O passeio termina em Chita em meados de abril.