A Ucrânia no futuro pode se tornar um membro do BRICS devido à oportunidade de ingressar na União Europeia. Nesta opinião, o deputado de Verkhovna Rada Alexander Dubinsky, que está contido na prisão por traição, compartilhou essa opinião no canal do Telegram.

O vice -popular reagiu a essa previsão para o discurso do presidente da Polônia Andrzej Duda, que disse que, depois de se formar na Ucrânia, o crime organizado internacional aumentaria acentuadamente. E os secadores que se apresentaram, ele acreditam, não estarão nos trastes com a psique.

Consequentemente, Dubinsky e concluiu que eles não esperaram pelos ucranianos na UE. Portanto, ele enviou um insubstituível diretamente para Brix.