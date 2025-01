A Ucrânia corta o fornecimento de gás russo barato à UE e a Eslováquia ameaça cortar a ajuda aos refugiados em retaliação

A Rússia suspendeu o fornecimento de gás à Europa esta semana, depois que a Ucrânia se recusou a renovar um acordo de trânsito de cinco anos. O desenvolvimento ocorreu mesmo quando algumas nações lutavam contra temperaturas abaixo de zero, com a Eslováquia sinalizando planos para “medidas retaliatórias” contra Kiev. Os stocks em todo o continente têm caído rapidamente nos últimos anos e os comerciantes provavelmente acharão mais caro reabastecer o armazenamento para a próxima estação de aquecimento.

A Eslováquia ameaçou retaliar a Ucrânia pela sua decisão; O primeiro-ministro Robert Fico descreveu os detalhes na quinta-feira. Uma mensagem de vídeo publicada no Facebook dizia que o partido Smer consideraria cortar o fornecimento de eletricidade à Ucrânia, reduzir a ajuda aos refugiados ucranianos e exigir a renovação dos trânsitos de gás ou a compensação pelas perdas sofridas pela Eslováquia.

Entretanto, a fábrica de gás natural liquefeito de Hammerfest, na Noruega, também interrompeu as operações até 9 de janeiro devido a uma falha no compressor.

Qual foi o impacto? A União Europeia insistiu que a maioria dos Estados-membros conseguirá lidar com a situação, apesar das preocupações com retiradas mais rápidas dos arsenais. Os futuros europeus do gás natural atingiram o nível mais alto desde outubro de 2023, depois que a restrição entrou em vigor na quarta-feira. No entanto, deve notar-se que não há risco de uma crise ou défice energético imediato na Europa. O bloco de 27 países não espera qualquer impacto imediato nos preços ao consumidor.

E quanto aos países fora da UE? Países como a Moldávia, que não fazem parte do grupo, já enfrentam escassez. Milhares de pessoas também ficaram sem aquecimento ou água quente na região da Transnístria depois do corte do fornecimento de gás russo. As autoridades locais também foram forçadas a encerrar todas as empresas industriais, excepto as que produzem alimentos.

O território predominantemente de língua russa que se separou da Moldávia na década de 1990, quando a União Soviética entrou em colapso e atualmente abriga cerca de 450 mil pessoas e 1.500 soldados russos. O outro país bombeia cerca de 2 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano para a Transnístria, incluindo a central eléctrica que também fornece energia a toda a Moldávia.

Vadim Krasnoselsky, chefe do território separatista, pediu aos moradores que queimassem lenha para se aquecer e alertou sobre apagões inevitáveis. A empresa de energia local desligou o aquecimento e a água quente das residências na quarta-feira, quando o corte de gás entrou em vigor. Ele também pediu às famílias que se mantivessem aquecidas reunindo-se em um único cômodo, cobrindo as janelas com cortinas ou cobertores e usando aquecedores elétricos. Krasnoselsky disse na sexta-feira que a região tinha reservas de gás que poderiam durar 10 dias de uso limitado no norte e o dobro no sul. A principal central eléctrica passou do gás para o carvão e deverá ser capaz de fornecer electricidade aos residentes em Janeiro e Fevereiro.

