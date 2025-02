A Ucrânia deve abandonar seus planos de reivindicar território perdido da Rússia, diz o Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth,

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou quarta -feira (12 de fevereiro) que a oferta da Ucrânia para a participação na OTAN não foi um resultado viável em negociações para encerrar a guerra. Ele também sugeriu que Kiev reconsiderasse seu objetivo de reivindicar todos os territórios ocupados pelo russo e, em vez disso, se concentrarem em garantir um acordo de paz apoiado pelas forças internacionais.

“Os Estados Unidos não acreditam que os membros da OTAN para a Ucrânia sejam um resultado realista de um acordo negociado”, disse Hegseth durante uma reunião da OTAN destinada a garantir mais ajuda militar para a Ucrânia.

Os comentários de Hegesh marcaram um desvio acentuado da política anterior dos Estados Unidos e se alinharam em estreita colaboração com a posição da Rússia, que exige que a Ucrânia renuncie às suas ambições da OTAN e se aposente das regiões anexadas a Moscou em 2022.

Trump e Putin concordam em começar conversas de paz Logo após a declaração de Hegesh, o presidente Donald Trump revelou na verdade social que havia conversado com o presidente russo Vladimir Putin e que ambos os líderes haviam concordado em iniciar negociações de paz.

“Falamos sobre os pontos fortes de nossas respectivas nações e o grande benefício de que um dia teremos que trabalhar juntos. Mas primeiro, como concordamos, queremos parar os milhões de mortes que ocorrem na guerra ”, disse Trump.

Ele acrescentou que as equipes americanas e russas começariam as negociações imediatamente e que chamaria o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para informá -lo sobre a conversa.

Não há tropas americanas no futuro contrato de segurança Hegesh também deixou claro que, embora uma garantia de segurança para a Ucrânia deva ser estabelecida, seria aplicada por tropas européias e outras tropas internacionais, não pelos Estados Unidos.

“Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas americanas implantadas na Ucrânia”, enfatizou. Ele também insistiu que a OTAN não deveria participar de nenhuma missão futura de manutenção da paz, pois poderia causar obrigações do artigo 5 que exigem que as nações aliadas defendam essas forças em caso de conflito.

Europa deve assumir o fardo O Secretário de Defesa também pediu à Europa que assumisse a maioria dos militares e apoio financeiro da Ucrânia no futuro.

“A Europa deve fornecer a proporção esmagadora de futuras ajuda letal e não -letal para a Ucrânia”, disse Hegseth, indicando uma mudança na abordagem de Washington para compartilhar a carga. Atualmente, os Estados Unidos e a Europa contribuem com cerca de 30% das necessidades de defesa da Ucrânia, e o restante produzido no país pela Ucrânia.

Zelenskyy responde ao anúncio de Trump Após a revelação de Trump de suas conversas com Putin, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, confirmou que também havia falado com Trump sobre a guerra atual e as perspectivas da paz.

“Tive uma conversa significativa com o presidente Trump sobre as oportunidades de alcançar a paz”, escreveu Zelenskyy em X. “Juntamente com os Estados Unidos, estamos desenhando nossos próximos passos para impedir a agressão russa e garantir uma paz confiável e duradoura. Como o presidente Trump, “vamos fazer isso”.

Implicações para a Ucrânia e a Conferência de Segurança de Munique Espera -se que os comentários de Hegseth e o impulso de Trump para as negociações compliquem as discussões na próxima Conferência de Segurança de Munique, onde o vice -presidente americano JD Vance e o Secretário de Estrutura do Estado Rubio se reunirão com Zelenskyy e outros funcionários.

Fonte