A Ucrânia diz que ele demoliu 70 de 151 drones lançados pela Rússia

O Exército da Ucrânia disse no domingo que demoliu 70 drones dos 151 para os quais a Rússia lançou AVC O país durante a noite.

A Força Aérea da Ucrânia disse que 74 drones não alcançaram seus objetivos, provavelmente devido à guerra eletrônica, e dois ainda estavam no ar, disse ele em comunicado.

Presidente ucraniano Volodymyr zelenskiy Ele disse que, durante esta semana, a Rússia lançou 1.260 bombas aéreas, quase 750 drones e mais de 10 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia.

Zelenskiy disse que a produção militar russa é baseada em esquemas de evasão de sanções, altos preços do petróleo e um número insuficiente de mísseis de longa faixa ucraniana e mísseis e drones.

“Agradecemos a todos os parceiros que fortalecem as sanções, mas são necessários mais esforços globais para reduzir as capacidades da indústria do petróleo da Rússia”, disse Zelenskiy no Telegram Messenger.

Ele acrescentou que a Ucrânia expandiria a produção de mísseis e drones e instou todos os parceiros a investir na indústria de defesa ucraniana.