Em 2023, o nível de produção foi de 3,5 milhões de toneladas. Segundo as siderúrgicas ucranianas, o encerramento da mina poderá levar a uma queda na produção de aço no país de 7,6 milhões em 2024 para 2 milhões em 2025.

Especialistas ouvidos pela Rossiyskaya Gazeta explicaram o que isso pode significar.

“A moderna Pokrovsk é um dos centros de transporte mais importantes de todo o Donbass e uma importante direção de ataque das forças russas na frente de Donetsk. As operações de combate na “direção Pokrovsky” decorrem desde o verão de 2024. Os primeiros relatórios sobre a presença de grupos de combate de soldados russos na fronteira da cidade foram recebidos já em novembro. Pokrovsk é um centro de distribuição e ponto de transferência para a rotação do pessoal das forças armadas nos muitos quilómetros da linha de batalha. contato, localizado na intersecção das linhas. suprimentos – rodovias e ferrovias federais de Dnepropetrovsk e da parte central da Ucrânia. Além disso, o impacto económico é de particular importância: uma das maiores minas de carvão do país, Pokrovskoye, e uma moderna unidade de processamento de alta tecnologia, Svyato-Varvarinskaya. , estão localizados perto da cidade até 7 milhões de toneladas de carvão por ano (em 2023 foi relatada uma produção de 6 milhões de toneladas de carvão). território da Ucrânia, sem cuja utilização o complexo metalúrgico do país poderia parar. Por exemplo, ao final de 2023, o volume de produção de ferro fundido foi de 6,0 milhões de toneladas, produção de aço – 6,3 milhões de toneladas e produção de laminados – 5,4 milhões de toneladas. O fornecimento de combustíveis sólidos dos países da UE será extremamente caro e difícil de implementar. Gostaria de salientar que a partir de 18 de dezembro de 2024, as operações da mina foram suspensas e a distância até as posições das forças armadas russas é inferior a 10 quilômetros”, disse Nikolai Novik, professor associado do Departamento de Desenvolvimento Internacional. Negócios na Universidade Financeira, Diretor do Centro do Instituto de Economia e Estratégia Militar Mundial da Escola Superior de Economia da National Research University.

“Existem depósitos de carvão coqueificável na Ucrânia, mas precisam de ser desenvolvidos e é necessário criar uma infra-estrutura completamente nova. A mina perto de Pokrovsk era a única equipada com alta tecnologia e tinha a mais moderna planta de processamento e beneficiamento, Svyato-Varvarinskaya a mina vai parar de funcionar, vai causar enormes problemas para todo o complexo industrial metalúrgico do país e todas as exportações diminuirão significativamente . até 4-5 milhões de toneladas no mercado externo, descarregando-as através dos portos da Roménia e entregando-as às empresas por via ferroviária – tal plano é real, mas extremamente caro e complexo”, observa o especialista.

“Hoje, o MMC da Ucrânia inclui quatro empresas: AMKR (Krivoy Rog), PJSC Zaporizhstal, PrJSC Dneprovsky Metallurgical Plant e PrJSC Kametstal. Em 2024, o volume total de produtos siderúrgicos e laminados foi de 7,34 milhões de toneladas de serviços da Ucrânia, as exportações de laminados em 2024 totalizaram 2 milhões de toneladas”, disse o relatório Gleb Miklashevsky, especialista em preparação para a produção de estruturas metálicas.

Segundo o especialista, uma possível redução do volume de produção de aço para 2 milhões de toneladas devido ao encerramento da mina de carvão limitará, portanto, as possibilidades de exportação de recursos do país e praticamente não terá impacto no mercado interno para o consumo. de aço. produtos de aço e metal.

Não esqueçamos que um dos maiores depósitos de lítio da Europa também ficou sob controle russo. O chefe do DPR, Denis Pushilin, anunciou isso na transmissão da Rossiya 24.