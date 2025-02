Ministro da Defesa Ucraniano Rustem Umerov Sexta -feira reiterou o compromisso de Kyiv em ingressar OTANEnfatizando o papel do país na segurança euro-atlântica durante as conversas com o Secretário Geral da OTAN Mark Rutte.

Antes de uma reunião do Conselho da OTAN-Ucrânia, Uumev realizou discussões com Routte, a quem ele descreveu como um “grande amigo da Ucrânia”.

“A Ucrânia não abandona seu curso estratégico: vemos nosso futuro na OTAN”, disse Umerov. “Esta é a nossa prioridade de segurança, e nosso exército já é uma parte essencial de Segurança do Euro-Atlântico“

Ele informou Rutte sobre o desenvolvimento da Base Industrial da Ucrânia e planeja melhorar as capacidades militares, enfatizando que a Ucrânia fortalece sua contribuição todos os anos para combater a agressão russa.

No entanto, ele apontou que o apoio aliado ainda é “criticamente importante”.

Os dois funcionários também abordaram a necessidade de reforçar as capacidades de defesa da OTAN e da Europa em resposta aos crescentes desafios de segurança. Umerov enfatizou a importância de uma abordagem “unida e proativa”.

Expressando apreço pela “discussão construtiva e sincera”, ele reafirmou o compromisso da Ucrânia de trabalhar em estreita colaboração com os aliados da OTAN.

Os comentários de Umerov vêm depois do Secretário de Defesa dos Estados Unidos Pete Hegseth Ele descartou os membros da OTAN para a Ucrânia.

Falando na quarta -feira com colegas europeus em Bruxelas, Hegseth também declarou que qualquer garantia de segurança oferecida à Ucrânia como parte de um acordo de paz “deve ser apoiada por tropas européias e não européias capazes”.