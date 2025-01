A ‘última chance’ do tribunal para o Center decidir sobre o pedido de misericórdia do assassino de Beant Singh

A Suprema Corte concedeu na segunda-feira ao Centro mais tempo para decidir sobre o pedido de misericórdia do terrorista Khalistani Balwant Singh Rajoana, condenado pelo assassinato em 1995 do então ministro-chefe do Punjab, Beant Singh.

O tribunal superior estava ouvindo o apelo de Rajoana, que busca comutar sua sentença de morte para prisão perpétuacitando um “atraso excessivo” na decisão de seu pedido de clemência. A petição também pede a sua libertação depois de quase 29 anos sob custódia, incluindo 17 anos no corredor da morte.

A bancada, composta pelos juízes BR Gavai, Prashant Kumar Mishra e KV Viswanathan, alertou o governo da União que esta era a “última chance” e que ouviria o caso quanto ao mérito se uma decisão não fosse tomada na próxima audiência, em 18 de março. . .

“Até lá, se você puder tomar uma decisão, muito bem. De qualquer forma, você decide para que isso possa nos facilitar. Caso contrário, ouviremos o mérito”, disse o tribunal.

O advogado sênior Mukul Rohatgi, representando Rajoana, criticou a falha do governo em agir de acordo com o pedido de misericórdia.

“Nada aconteceu; eles ainda não tomaram nenhuma decisão”, disse Rohatgi, observando que o seu cliente passou quase três décadas na prisão.

O procurador-geral Tushar Mehta, representando o governo central, instou o tribunal a conceder mais tempo, citando a gravidade do caso.

“Está sob consideração. O tribunal sabe que é delicado. Há muitos fatores. Por favor, dê 4 a 6 semanas. É o assassinato de um primeiro-ministro em exercício num ataque terrorista; é um caso muito sério”, disse Mehta.

Rajoana foi condenado à morte em julho de 2007 por seu papel no ataque a bomba de 31 de agosto de 1995 no portão da secretaria civil em Chandigarh, que matou Beant Singh e outras 16 pessoas.

A declaração do terrorista condenado sustenta que o atraso no processamento do seu pedido de clemência viola os seus direitos fundamentais. A Suprema Corte já havia, em 3 de maio de 2023, recusou-se a comutar sua sentença de morte mas permitiu que a autoridade competente tratasse do pedido de clemência.