A última defesa de Dhruv Rathee como Ranveer Allahbadia enfrenta uma ação legal em um vídeo controverso: ‘Parece uma agenda’

Ranveer Allahbadia News controverso: “Parece uma agenda desviar a atenção de problemas reais e trazer censura perigosa. Ontem, as notícias de demissão de Manipur CM foram completamente excluídas dos canais de notícias ”, o YouTuber Dhruv Rathee, que criticou a controversa piada de Ranveer Allahbadia no programa Samay Raina, a lição da Índia, lançou sua última salvação na terça -feira.

Rathee havia chamado as piadas na Índia na segunda -feira. No entanto, na terça -feira, Dhruv Rathee defendeu as ações do governo em Ranveer Allahbadia e disse: “A maneira pela qual políticos, apresentadores de mídia, policiais e todas as máquinas os assediam é inaceitável, incorreta e muito suspeita”.

O Youtuber Ranveer Allahbadia, conhecido como Beerbiceps, enfrenta uma reação legal e pública sobre sua pergunta ‘Você assiste a seus pais sexo’ projetado no programa do comediante Samay Raina, a Índia se tornou latente. Na terça -feira, a polícia de Mumbai chegou a Ranveer Allahbadia.

Um painel parlamentar está considerando chamar Ranveer Allahbadia para resolver o problema.

Dhruv Rathee Slams Ranveer Allhbadia Dhruv Rathee se juntou à controvérsia latente da Índia na noite de segunda -feira, argumentando que o programa estava “contribuindo para o declínio moral da sociedade”.

“O que está sendo feito hoje em nome da comédia úmida é pura bobagem. O único objetivo é surpreender e não gostar do público por opiniões, o que está tendo um impacto desastroso no desenvolvimento moral de nossa juventude. No entanto, exigindo qualquer proibição do governo para isso não é a solução, pois pode marcar um regime difícil de censura. Em vez disso, precisamos pressionar os criadores de conteúdo para criar um conteúdo melhor ”, escreveu ele em X.

O que Ranveer Allahbadia perguntou na Índia. No vídeo viral, Beerbiceps, 31 anos, é ouvido perguntar a um concorrente “Você prefere ver seus pais fazer sexo pelo resto da sua vida, ou você se juntaria uma vez e o impediria para sempre?”

Ranveer Allahbadia pede desculpas Após o tumulto, na segunda -feira, Ranveer Allahbadia emitiu um pedido de desculpas, reconhecendo seu “período de julgamento”. A ‘comédia confessada youtuber’ não é minha forte ‘em seu vídeo desculpando por sua pergunta’ look your the were the sexo ‘.

Ranveer Allahbadia enfrenta ações legais Na segunda -feira, houve uma queixa em Mumbai, após a qual a polícia chegou ao estudo de Khar, onde a Índia foi filmada. Mais do que a polícia de Assam também registrou um FIR contra ele na segunda -feira. Maharashtra CM Devendra Fadnvais mencionou que as medidas seriam tomadas, após o que um painel direito humano também pediu ao YouTube que elimine o vídeo.

Biren Singh renuncia como Manipur CM No domingo, o líder do BJP, Biren Singh, renunciou como o primeiro -ministro de Manipur, dois anos após a violência étnica ser estendida pelo estado de North Eatsren, matando 250 pessoas.

