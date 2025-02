A última luz desligada. A bússola está perdida. Como Alexei Navalny lembrou em Berlim. Ele interessado em uma política, ajudou os outros a amar a Rússia – e continuou a dar esperança a todos, mesmo sob custódia

Em Berlim, o trabalho de memórias sobre Alexei Navalny foi realizado em vários lugares ao mesmo tempo. Os apoiadores da política trouxeram flores, velas e pôsteres do Memorial Espontâneo, que está localizado diretamente em frente à embaixada russa no Unter den Linden por um ano. Na Igreja de Berlim da Ascensão do Senhor, o mesmo dia foi um memorial para Navalny. À noite, na Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, foi realizada uma conversa pública entre Julia Navalny e o jornalista Kiša de Julia Taratut. Kristina Safon, correspondente especial da Medusa, diz que Navalny é destinado a aqueles que se lembraram dele hoje em Berlim.

“A última lembrança de Alexei é um tiroteio do campo (em Moscou) quando ele se despediu de Julia. Havia vários quadros nos quais aos seus olhos (como se) ele mostrou:” Julia, eu não vou sair daqui, Eu te amo “, lembra Vladimir (o nome foi alterado a seu pedido).

Agora, Vladimir está convencido de que, em janeiro de 2021, quando Alexei Navalny retornou à Rússia da Alemanha, onde o tratou após o “recém -chegado” venenoso “, todo mundo percebeu que ele morreria”. Mas a consciência final, Vladimir, continuou em 16 de fevereiro de 2024, quando ficou famosa sobre a morte de Navalny na colônia de “lobo polar” na vila de Harp em Yamal.

No aniversário da morte da política, Vladimir trouxe flores com um memorial espontâneo -uma observação sobre a Unter Den Linden Street, em Berlim. Ele está localizado diretamente em frente à embaixada da Rússia, apenas um metro de outro local de memória folclórico – um memorial às vítimas da invasão russa na Ucrânia. Na neve – algumas fotos de Alexei Navalny, lâmpadas iluminadas, mãos de flores e pôsteres escritos à mão: “Eles morrerão” e “Não tenha medo”. Segundo Vladimir, um ano traz flores aqui toda semana.

“Para mim, Alexei era uma espécie de esperança, talvez a última esperança”, diz o estudante de 22 anos Masha, que também veio ao memorial em homenagem à memória de Navalny.

“(Navalny) foi, em certa medida, a última chance de mudanças que não poderiam destruir a Rússia”, concorda sua amiga Dania. – Agora me parece que não há mais uma oportunidade.

“Ele desempenhou um papel especial na minha vida”, diz Alexei. – Anteriormente, havia um estigma em Navalny, que ele chamou (em sets) apenas para crianças. Eu sou uma daquelas crianças em idade escolar a vir aqui. 2020. Eu tinha cerca de 14 anos e vi pela primeira vez (investigação) “Ele não é escuro para você.” Navalny me politizou.

“Para mim, provavelmente foi, como para muitos, foi a pessoa que conseguiu quebrar o sistema, fazer um milagre”, diz Victoria (o nome mudou). – Na Rússia, ocorreu como político, embora seja impossível se envolver na política na Rússia. Ele nos enviou mensagens da prisão e deu esperança. Após sua morte, ficou claro que isso não era provável. E como estávamos felizes por estarmos.

Além da memória do memorial espontâneo de Unter Den Linden, Navalny também lembrou na Igreja de Berlim da Ascensão de Cristo, onde um memorial foi realizado. Uma equipe de políticos também organizou uma noite de sua memória com a participação da Julia Navalny e da jornalista Julia Taratut. No espaçoso salão do novo edifício da Igreja Memorial, o Kaiser Wilhelm (o antigo templo foi destruído como resultado do ataque aéreo pelos aliados em 1943, suas ruínas sobreviveram) Não há cadeiras livres – de acordo com os organizadores, todos os 650 Os ingressos foram vendidos pouco antes do evento.

“Estou muito feliz e feliz por estar aqui com você. Obrigado pelo jantar comigo ”, Julia Navalny se dirige ao público do palco. – Foi um ano muito difícil para mim. E sem o seu apoio, sem o que você escreve sobre Alexei, sem o que você se lembra dele, seria muito mais difícil para mim. ”

Na tela grande, no lado esquerdo do palco, há um vídeo. Aqui está um jovem Alexey Navalny Gritando No comício: “Somos poder aqui”. E Aqui Dá Morgensten Kochan porque ele prometerá que ele o mencionará em todos os concertos. E Ele pergunta Corga, se ele quiser pilotar um avião particular, como o cachorro de Igor Shuvalov, que era vice -governo na época. Mas Navalny está detido nos sets e foi julgado por Yves Rocher, eles não foram autorizados a serem eleições presidenciais e tentando matar. E aqui, retornando à Rússia, Chamadas Não tenha medo de seus apoiadores e saia para as ruas.

“Todos esses anos, foi como nos conhecemos ontem”, diz Julia Navalny sobre relacionamentos com o marido. “Você se levanta todos os dias e experimenta a felicidade porque está interessado, está bem com a pessoa com quem mora.” Não acredite quando eles dizem que o amor vive há três anos. Isso não é verdade. ”

Navalny admite que a pergunta é “por que você ainda não foi morto?”, Que Alexei frequentemente lhe perguntou, estava irritado. “Espero que todas as pessoas, incluindo os jornalistas que já fizeram essa pergunta muito estranha, tenham recebido uma resposta para isso. E espero que um deles, talvez (agora) desagradável “, diz ela.”

“Graças a Alexei, não era tão assustador morar na Rússia”, diz Christine, que chegou à noite da memória (o nome foi alterado a seu pedido). Outro participante do evento, Kostya, admite que Navalny o ajudou “ainda mais a amar seu país”. Kostya começou a seguir as atividades da política em 2012: “Comecei a entender o que estava acontecendo na Rússia, indo a reuniões, entendendo como a irritação, a injustiça me nervou. E, ao contrário disso, graças a Alexei, ele se tornou um patriota ainda maior. Percebi o quanto ele estava arrependido e doer que minha terra foi roubada por ladrões e criminosos na prisão. A morte de Navalny Kostya sentiu como “perda de esperança”: “Quando Alexei estava viva, mesmo quando ele estava na prisão, Nada ainda estava em seu coração. E então, como se a última luz tivesse se apagado, como se fosse um pouco o bússola perdida.

As cartas de Navalny da conclusão foram muito destinadas a Victoria. “Para mim nos últimos anos, essas mensagens de prisão foram as mais atentas, as mais calorosas”, diz ela.

Julia Navalny também fala sobre a correspondência com sua esposa: “Ele provavelmente me apoiou ainda mais (do que eu), com suas piadas, suas histórias”. Ele lembra que alguém deu uma lágrima no calendário de Alexei com uma lista de leões e começou a compartilhá -los com ela:

Julia, hoje é o terceiro março e, imagine, este é o nosso dia com você. Porque hoje é o dia do vinho de pensamento, ou seja, este é o seu dia. E também um dia de espera por milagres, haha, este é o meu dia.

Mas hoje é o sexto março, e novamente nosso dia com você. Afinal, hoje é todo o dia de Guman. Este é o seu dia. E um dia de comida congelada – bem, isso também é meu.

Hoje é o Dia Internacional de Shkarika – este é o meu. E também o dia da criação de detectores médicos, ha ha, este é seu.

Segundo Julia, ela e o marido nunca conversaram sobre seu trabalho. “Ele me disse:” Se eles me colocaram, você vive uma vida tranquila e normal. “Parece -me que foi por causa do fato de que ele me amava muito, ele estava muito preocupado comigo”, diz Navalny. – Ele sabia que grande responsabilidade e enormes riscos. E ele estava pronto para correr esses riscos para si mesmo, mas é claro que ele nunca quis. Eu morava com ele como uma parede de pedra. “

Para ser o líder da oposição, de acordo com o participante do evento, Christina, “um destino que Julia não quer depois de tudo”.

– Muito obrigado por decidir continuar o caso (Navalny). Não consigo imaginar o quão difícil é para ela ir repetidamente com a morte de seu marido, pressionando as autoridades russas “, diz Kostya. – Ele pode liderar a oposição russa? Sim, provavelmente. Como eu posso (Ilya) Yashin e outros.

“De todas as figuras, Julia Navalny é provavelmente a única pessoa apropriada em termos de míticos, heróicos, como a esposa do herói”, afirma Vladimir. “Espero que execute a ação certa”. O principal é que (em oposição) eles param de “compartilhar uma torta”.

“Eu acho que ele tem uma chance.” Mas ela não será capaz de fazer isso sozinha. Tudo depende de nós, da Sociedade Civil “, disse Victoria.

Quando Julia Navalny perguntou qual é sua missão política, ela responde simplesmente – para que “o regime de Vladimir Putin seja o mais rápido possível” e todos os russos deixados podem voltar para casa na “Rússia normal”. “Eu sonho em voltar”, diz ela. – Eu quero ajudar a todos vocês. Eu quero ajudar você e a mim mesmo. ”

Quando perguntado se Navalny estaria orgulhoso dela, Julia não respondeu: “Em vez disso, ele cuidaria muito de mim e amaldiçoou”, eu disse a você, vivia em paz. ”

