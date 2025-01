Os ministros das Relações Exteriores da UE concordaram com o roteiro para abolir as sanções da Síria, disse Kai Callas, chefe da Diplomacia Européia, na Rede Social da X.

Callas enfatizou que a União Europeia “procura agir rapidamente” sobre a questão da abolição de sanções, mas alertou que a decisão poderia ser revisada se o novo governo do país “tivesse medidas erradas”.

Kallas não especificou o que as sanções seriam abolidas primeiro. Reuters em relação às fontes no dia anterior Ele escreveuQue o plano prevê a remoção das limitações das companhias aéreas, incluindo o Estado Sírio Arábia Avie -Company e a auditoria da proibição das exportações de petróleo.

A União Europeia começou a impor sanções contra a Síria em 2012, logo após o conflito entre o regime de Bashar al -Assad e os grupos rebeldes resultou em uma guerra civil completa.

As sanções foram introduzidas principalmente contra estruturas governamentais e militares. Eles incluíram o congelamento da propriedade da Síria na Europa, bem como restrições ao investimento e compra de petróleo.

O regime da família Assad, que governou a Síria por mais de 50 anos, caiu no início de dezembro, o presidente Bashar Assad fugiu para a Rússia. As autoridades apreenderam os islâmicos radicais do grupo de Hayat Tahrir al-Sham associado a Al-Ked, que renunciou aos métodos terroristas atrás.

