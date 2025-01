O crescimento foi de 4,5 milhões de euros, 2,2 vezes mais que em novembro de 2023.

Com base nos onze meses de 2024, os europeus compraram 38,8 milhões de euros em medicamentos russos, ou 18 por cento mais do que no ano anterior, quando as importações ascenderam a 32,9 milhões de euros.

Como resultado, ele afirma RIA NovostiA Rússia ficou em 23º lugar entre os importadores de produtos farmacêuticos da União Europeia. Os três primeiros são Suíça, EUA e Grã-Bretanha.

Mas o que é curioso é que, ao contrário das fontes de energia da Rússia, ninguém no Ocidente está indignado com o crescimento das vendas de medicamentos russos.