A única coisa mais elegante do que usar todo preto é estilizá -lo com essa tendência de cores de alto valor

Há uma razão pela qual o preto é uma, se não * as cores mais clássicas de todas. É elegante, atemporal e sofisticado, especialmente quando carregado sozinho. No entanto, existe uma maneira de tornar o preto ainda mais chique. Em outras palavras, estilizando -o com azul marinho, o outro neutro escuro favorito da moda. Você não acredita em mim? Então acredite em Jennifer Lawrence, que passou a última semana de inverno em Nova York, apenas usando essa combinação de cores.

O Sem ressentimento A atriz, que atualmente está esperando seu segundo filho com o marido Cooke Maroney, foi flagrada com alguns dias de diferença com conjuntos muito semelhantes, os quais apresentaram um casaco azul marinho máximo, calça preta e sapatos pretos. Na primeira vez, Lawrence foi visto entrando no Museu Metropolitano de Arte em um casaco de estilo mole com detalhes brancos, um suéter marinho combinando, Naval da Marinha NA / N / S e óculos de sol tingidos de azul. A única coisa que não é preta ou azul sobre sua roupa era seu colar de cordão longo favorito com um pingente vermelho e de laca.

(Crédito da imagem: imagem direta)

Em Jennifer Lawrence: A linha Parque N / S grande N / S (US $ 2600) e Ophélia Sweater (US $ 1550)

Alguns dias depois, Lawrence foi visto novamente na cidade, depois de trocar seu casaco de mordida por um semelhante, mas diferente, também na ervilha da Marinha. Desta vez, ela gêmea as calças e os sapatos pretos com uma camisa quadriculada, botão, chapéu e óculos de sol tingidos com vermelho, adicionando mais cores ao todo, mas sempre vestidos principalmente de azul e preto. Você ainda vê um modelo?

(Crédito da imagem: imagem direta)

Em Jennifer Lawrence: Casaco Dior; Toteme Grande Bamans de Cashmere (US $ 250); Garrett Leight Sunglasses

Obviamente, essa regra de confronto que usamos com a marinha e o preto não se aplica – e Lawrence será a primeira pessoa a lhe contar. Se você concorda, comece a mostrá -lo comprando a seleção de itens de moda naval abaixo, tudo de bom elegante em preto.

Compre itens azuis da Marinha elegante para usar com preto:

Madewell x Agmes Bolsa Lennox

H&M Jaqueta de folhas com colarinho de xale

H&M Calças de cintura alta

para temer Cashmere Hiding Place

Mul

Lulhemon Alinhar perneiras de alta altura – 25 “

Reforma Hattie Headscarf

MANGA Vestido midi com cintura drapeada

Veda Jaqueta de camisa de camurça Lincoln

Zara Saia midi de bloqueio doce

Madewell O apartamento de balé de abril

MANGA Casaco de mistura de duas lã norte

Esporte Calças de algodão com falhas cortadas