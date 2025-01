A *única* coisa que eu compraria de cada uma dessas 4 marcas de moda populares

Como editora de moda, as compras online fazem literalmente parte da descrição do meu trabalho. Eu vasculho cada canto da internet para trazer aos nossos leitores o que há de melhor na moda, incluindo roupas, sapatos, bolsas, joias, relógios, roupas íntimas e muito mais. Tudo isto para dizer que me considero um comprador experiente.

Por exemplo, quando quero recriar uma roupa de celebridade, sei exatamente a quais varejistas devo ir para comprar cada item. Eu sei quais marcas atualmente têm ótimos suéteres em estoque, quais têm uma variedade completa de sapatilhas da moda, etc. Normalmente todo esse conhecimento fica guardado na minha cabeça, mas resolvi compartilhar algumas dicas e truques nesta história. Abaixo, compartilho qual marca acessível se destaca em jeans, meu lugar favorito para comprar suéteres de algodão e muito mais. Espero que você goste!

Madewell: jeans

Madewell realmente se destaca no departamento de jeans. Tenho 5’10 “, então realmente aprecio o fato de a Madewell oferecer tamanhos plus. (Você ficaria surpreso com o fato de poucas marcas fazerem isso.) Para outros compradores, a marca também oferece opções petite, plus e maternidade que tenho sempre fiquei impressionado com o preço, o tecido e a longevidade dos jeans Madewell. Você simplesmente não pode errar.

Feito bem Os jeans vintage de perna larga perfeitos

Feito bem Jeans retos dos anos 90

Feito bem Calça jeans reta com pregas

Gap: suéter 100% algodão

Eu possuo uma lacuna Suéter grande namorado e regularmente recebo elogios por isso. Com orgulho contei a todos que perguntaram de onde era, mas nas últimas semanas tive que dizer “mas acho que está esgotado”. Hoje a Gap trouxe de volta o suéter 100% algodão que eu adoro e ainda colocou em promoção! Agora é sua chance de atacar enquanto o ferro está quente.

Brecha Suéter grande namorado

Brecha Suéter grande namorado

Brecha Suéter grande namorado

Toteme: Casaco lenço

A marca sueca Toteme domina muitas categorias diferentes, incluindo bolsas, sapatos e suéteres. Dito isto, associo mais intimamente o Toteme aos casacos cachecóis. A designer Elin Kling conquistou o mercado quando se trata desse item básico do guarda-roupa.

TOTEM Jaqueta Boucle drapeada em lã misturada com franjas

TOTEM Jaqueta Boucle drapeada em lã misturada com franjas

TOTEM Casaco de lã com efeito capa e gola amarrada

Reforma: Apartamentos

Aposto que a categoria mais popular da Reforma são os vestidos. Agora estou aqui para lhe dizer que você não deve dormir na escolha dos sapatos dela. Botas, sapatilhas, saltos, mules, sandálias: a Ref tem algo para todos.

Reforma Bailarinas Charlie

Reforma Mules rasos Melly