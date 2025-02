A agência de Reness Raex publicou os próximos dados sobre universidades no distrito federal central. Os especialistas da agência determinaram a classificação dos “valores” do ensino superior com base no número de pontos que as universidades receberam sob três fatores -chave – “educação” em si (peso 45%), “ciência” (peso 25%) e “Sociedade” (peso 30%). Ao mesmo tempo, as estatísticas do Ministério da Educação e Ciências da Federação Russa, bem como os resultados da competição I-Profissional e os resultados das universidades e do sistema de monitoramento da mídia, foram levados em consideração. Várias fontes públicas concluíram a avaliação com realizações únicas de estudantes e professores.

Consequentemente, a KSU, na nota da agência Raeux, alcançou 2 posições – do 30º lugar a 28 (das 84 universidades do distrito federal central).