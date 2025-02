As delegações dos EUA e da Rússia concordaram em “abordar os irritantes” ao seu relacionamento bilateral: o porta -voz do Departamento dos Estados Unidos dos Estados Unidos, disse Tammy Bruce, depois que Riyadh fala na terça -feira. Os Estados Unidos e a Rússia concordaram em criar ‘equipe de alto nível’ para negociar a paz da Ucrânia e promover a cooperação econômica

Em particular, foi relatado que os Estados Unidos e a Rússia se reuniram para discutir a guerra na Ucrânia; No entanto, a reunião alojada na Arábia Saudita não tinha a presença de um funcionário ucraniano à mesa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que seu país não reconhecerá “nenhum acordo sobre nós sem nós”.

Os Estados Unidos e a Rússia também começarão a analisar “a cooperação futura em questões de interesse geopolítico mútuo e oportunidades econômicas e investimentos históricos que surgirão do final bem -sucedido do conflito na Ucrânia”, acrescentou Bruce.

O presidente Trump quer parar o assassinato; Os Estados Unidos querem paz e estão usando sua força no mundo para unir países. O presidente Trump é o único líder do mundo que pode fazer a Ucrânia e a Rússia concordarem com isso.