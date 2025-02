A USAID financiou 7 projetos na Índia no ano fiscal24, mas …: o que o Ministério das Finanças diz diz

Nueva Delhi, 23 de fevereiro (PTI) no meio de uma furiosa controvérsia política sobre o suposto papel da USAID, influenciando as eleições indianas, o último relatório anual do Ministério das Finanças revelou que a agência financiou sete projetos no valor de US $ 750 milhões em 2023-24.

“Atualmente, a USAID implementa sete projetos no valor de um orçamento total de US $ 750 milhões (aprox.)

Para o exercício de 2023-24, uma obrigação de um total de US $ 97 milhões (acima ₹825 milhões de rúpias) foram feitas pela Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID) sob os sete projetos, disse ele.

O Departamento de Assuntos Econômicos do Ministério das Finanças, que é o departamento nodal de acordos de financiamento bilateral também compartilhou os detalhes dos projetos financiados em 2023-24 no relatório.

Durante o ano, os fundos não foram realizados para melhorar a participação dos eleitores, mas para projetos relacionados ao programa de agricultura e segurança alimentar; água, saneamento e higiene (lavagem); Energia renovável; Gerenciamento de desastres e saúde.

Além disso, ele disse, os fundos estavam comprometidos com florestas sustentáveis ​​e o programa de adaptação climática e o projeto de marketing e inovação da tecnologia de eficiência energética.

A assistência bilateral do desenvolvimento dos Estados Unidos dos Estados Unidos começou em 1951 e é administrada principalmente pela USAID. Desde a sua criação, a USAID forneceu assistência econômica de mais de US $ 17 bilhões para a Índia em vários setores para mais de 555 projetos.

A controvérsia política eclodiu no país no início deste mês, depois que o Dux liderado por Elon Musk (Departamento de Eficiência do Governo) disse que havia cancelado um subsídio de US $ 21 milhões para a Índia para aumentar a “participação eleitoral”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também declarou repetidamente que o USEID sob o governo anterior liderado por Joe Biden atribuiu US $ 21 milhões em fundos para a Índia para a ‘participação do eleitor’.

O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, disse no sábado que as informações apresentadas pelo governo Trump estão “preocupadas” e que o governo está investigando.

A USAID foi permitida na Índia “de boa fé, realizando atividades de boa fé”, e sugestões estão sendo feitas dos Estados Unidos de que “existem atividades que estão de má fé”, disse Jaishankar.

Por outro lado, o partido do Congresso acusou o BJP no domingo de desfrutar do “trabalho anti -nacional”, espalhando “falsas notícias dos Estados Unidos” e disse que o primeiro -ministro Narendra Modi e o Ministro dos Relações Exteriores, Jaishankar também irá tem que responder sobre por que o governo fica em silêncio quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e Elon Musk, estão “insultando” a Índia repetidamente.

O Secretário Geral do Congresso, Jairam Ramesh, disse: “O BJP é uma procissão de mentirosos e analfabetos. As notícias sobre US $ 21 milhões, nas quais o BJP e suas botas de tornozelo estavam pulando, acabaram sendo falsas. Os US $ 21 milhões em 2022 Se não fosse a ‘participação dos eleitores’ na Índia, mas para Bangladesh.

