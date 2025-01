A varíola dos macacos descoberta na China pode estar no ar

Anteriormente, Rospotrebnadzor relatou que um caso coletivo de varíola dos macacos havia sido diagnosticado na China. Entre os doentes estão um cidadão congolês e outras quatro pessoas que tiveram contacto próximo com ele.

“Em África existem duas variantes do vírus da varíola dos macacos: a da África Central e a da África Ocidental, e a variante da África Central é específica do Congo. Há um aumento na via respiratória de transmissão do vírus.” relatado Netesov TASS.

Ele observou que o vírus pode continuar a evoluir, especialmente num estado tão densamente povoado como a China.

O especialista acrescentou ainda que a China é um país muito organizado e que provavelmente existem reservas de vacinas lá.