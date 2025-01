‘A velha prática do Paquistão de culpar seus vizinhos por suas falhas internas’: Índia em ataque aéreo da PAF no Afeganistão | Notícias da Índia

A Índia reagiu duramente ao ataque aéreo do Paquistão em áreas civis do Afeganistão, dizendo que Islamabad é um agressor habitual. Quando questionado sobre o ataque aéreo, o porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, disse que a Índia condena inequivocamente qualquer ataque a civis inocentes.

“Tomámos nota dos relatos dos meios de comunicação sobre ataques aéreos contra civis afegãos, incluindo mulheres e crianças, nos quais várias vidas preciosas foram perdidas. Condenamos inequivocamente qualquer ataque a civis inocentes. É uma prática antiga do Paquistão culpar os seus vizinhos pela sua próprios problemas. Também tomamos nota da resposta de um porta-voz afegão a esse respeito”, disse Jaiswal.

Esta é uma história em desenvolvimento.