A venda de Soueast começou. Que tipo de crossovers são esses, como eles estão indo e quanto eles custam

Soueast não é um recém -chegado no mundo da indústria automobilística. A empresa chinesa foi fundada em 1995 como uma joint venture do China Motor Corporation e Fujian Motor Industry Group e começou com a produção reconhecida de carros Mitsubishi. Em 2006, a Mitsubishi Motors se tornou o terceiro parceiro da empresa, mas, como resultado de base total da empresa chinesa. É por isso que tecnicamente o Soueast S07 e o Soureast S09 são os membros da família mais próximos do Jackour X70 Plus e Jackour X90 Plus Crossovers, onde eles não apenas diferem em um design modificado, mas também para inovações em termos de equipamento.

O nome da marca só deve ser pronunciado por “molho” com a ênfase na última sílaba, dizem representantes da marca. Além disso, o “sou” é interpretado como uma redução da alma (chuveiro) e “é” – da facilidade (leveza).

A prancha de fashionistas chegou

Foto: Serviço de imprensa de soureast

O Soueast S07 parece uma fashionista na cidade, embora os desenvolvedores não usassem nem novas gavetas do lado de fora, eles levantaram a vidraça para o céu. Com visibilidade em vez do motorista, está tudo bem e onde a imagem se sobrepõe através de poderosas racks do corpo, o sistema de marca de revisão circular com inúmeros cantos, incluindo o “chassi transparente”, ajudará.

Efeitos externos aqui funcionam sobre usabilidade. Por exemplo, a parte inferior das portas é protegida pelo poderoso revestimento de plástico. Nesse caso, a faixa cobre completamente os limiares e os assentos são altos – quase como em carros de estrutura.

Também é importante que, para uma máquina com dimensões externas 4724x1900x1720 mm e uma distância entre eixos de 2720 mm um salão com sete assentos já sugeridos, mas o bico Jilour X70 Plus e Chery Tiggo 7 Pro são estritamente cinco dias. No porta -malas, com uma muda completa aqui, podemos dizer, uma dica: o volume é de 94 litros. Se você dobrar o banco traseiro, a propósito, bastante espaçoso para pessoas de altura média, você já recebe 438 litros pela bagagem. Uma cortina de bagagem e uma ferramenta estavam localizadas na superfície. A reserva é montada sob a saliência traseira.

Cosiness e espaço

Foto: Serviço de imprensa de soureast

As cadeiras da primeira linha diferem em moderação com um enchimento macio, suporte suficiente e muitos regulamentos elétricos, cujas chaves são montadas em Mercedesian – nos mapas da porta. A porcentagem de plástico de acabamento suave é alto e a decoração parece rica. O túnel central possui dois níveis, para que você possa não apenas manter um telefone na prateleira inferior conectada a um slot USB, mas também um grande número de pequenas coisas.

A parte de trás não é menos confortável, há seu próprio controle climático com zona dupla e teclas de aquecimento, travesseiros e costas. Mas o mais notável é que as mudanças longitudinais do sofá na grande faixa, para que você possa não apenas variar o espaço entre as duas linhas traseiras, mas também pode alcançar facilmente a “galeria”, que é hospitaleira para adolescentes e adultos, não superior à média.

Em uma palavra, o interior dos “sete” respira, e esse senso de arejamento é reforçado por um grande teto panorâmico (apresentado na configuração superior). Todas as configurações do modelo estão equipadas com um digital de 12,3 polegadas “CEANTE”, que é combinado em um único cluster com uma tela sensível ao toque de um centro de mídia com a mesma diagonal, também existem três esboços USB e carregamento sem fio para aparelhos com capacidade de 50 W.

E para todas as versões do Soueast S07, está disponível uma ampla gama de sistemas de segurança ativos e passivos, incluindo “guarda -costas” importantes – um sistema de controle de áreas cegas, um sistema operacional ativo e controle de cruzeiro ativo, que não tem reclamações.

Como ir

Foto: Serviço de imprensa de soureast

O ligamento do motor a gasolina de 1,6 litro de 186 hp e a “máquina” de 8 bandas é adequado para os sete perfeitos, especialmente em combinação com uma transmissão bem coordenada com tração nas quatro rodas, inacessível, para o suboplata. Joyour x70 plus.

Depois de receber quatro rodas principais à sua disposição, o carro acrescentou previsivelmente à estabilidade da taxa de câmbio. Com um começo acentuado em revestimentos escorregadios, o carro começa suavemente, deixa facilmente o rechonchudo solto e a superação de nos elevadores nevados e gelados.

Ao mesmo tempo, o motorista pode abalar os modos de movimento de um disco rotativo no túnel central. O regime de Offroud foi o melhor de tudo em que o pedal do acelerador perde notavelmente em capacidade de resposta, e o vínculo de tração nas rodas traseiras começa a funcionar o mais rápido possível. O anti -to -end de tal pré -instalação é o modo “Eco”, no qual as rodas traseiras são conectadas a um atraso tangível. “Sport” é um esporte – custa ainda mais o momento nas rodas traseiras, e o pedal do acelerador começa a parecer o nervo nu. Em geral, o Soueast S07 é muito poderoso ao acelerar – os motoristas ativos certamente gostarão.

Em suma, o carro causou uma impressão agradável. Os preços começam com 3.099.000 rublos para uma versão com uma caixa de engrenagens do tipo robô de 7 velocidades e tração dianteira. Para uma opção de tração nas quatro rodas, equipada com um “automático” de 8 bandas e o mesmo motor com 186 hp, eles pedem 3.450.000 rublos.

O que o principal soureast s09 pode

Foto: Serviço de imprensa de soureast

O principal soureast s09 fascina, primeiro da aura ou status. Dimensões mais impressionantes (4858x1925x1795 mm com uma distância entre eixos de 2850 mm) e um padrão de luz apresentável (por exemplo, a grade do radiador é resumida pelo limite do LED) e “adultos”, as rodas multifacetadas de 20 polegadas são influenciadas. Ao mesmo tempo, como no caso dos “sete” mais jovens, não há busto com a vanguarda – as maçanetas são clássicas, como a ergonomia de um interior muito espaçoso.

Sete pessoas podem ir aqui sem envergonhar umas às outras. Mesmo na terceira fila aparentemente ‘crianças’, será confortável para pessoas com uma figura alta – há um suprimento de espaço, não apenas para os joelhos, mas também acima das cabeças. O compartimento de bagagem na parte de trás dos assentos da terceira fila é de 136 litros, enquanto a cortina de bagagem normalmente não é apresentada, apesar dos slots disponíveis para confirmar.

Se você adicionar a terceira linha, o volume do compartimento aumentará para impressionantes 723 litros. E a quinta porta aqui é elevada por uma unidade de servo após um show de luzes de verdade. Quando os sensores reparam uma pessoa com uma chave de chip atrás do pára -choque traseiro, um feixe de luz é projetado no chão na “popa”. Você pisa em uma marca de luz redonda e a asa se abre sem problemas.

Na batalha por diversão

Foto: Serviço de imprensa de soureast

Sentado em bancos dianteiros bem definidos é útil, mesmo apesar de um travesseiro curto. O compacto “arrumado” é colocado espetacularmente no painel frontal, não olha e lê bem.

A tela sensível ao toque horizontal grande (15,6 polegadas) é informativa, só pode ser reparada no menu confuso. Por exemplo, os dados responsáveis ​​pelo clima devem ser pesquisados. Salva um assistente de fala chamado pela equipe “Olá, Sois!” (O mesmo está no “sete”). Por exemplo, você diz: “Torne mais frio” e a temperatura cai em dois graus. O sistema de avaliação circular é ainda mais conveniente do que no modelo mais jovem – a imagem é mostrada maior, o detalhe é maior. É possível converter apenas para o centro de mídia, apenas sobre a falta de apoio ao Android Auto. No entanto, a empresa promete remediar a situação nos próximos meses. Enquanto isso, há o Apple CarPlay a bordo.

Por dirigir no “Nove” – ​​um dos líderes do segmento. O isolamento Ruis é mais poderoso do que no modelo mais jovem, e o chassi é mais macio, mas não na mesma extensão que provocar papéis irritantes, por sua vez ou acenar com o corpo durante a frenagem acentuada. O carro segue claramente um certo curso, previsivelmente controlado em um pacote de voltas e diminui a confiança. Putten e articulações são muito sutilmente elaboradas.

Foto: Serviço de imprensa de soureast

Nossos experimentos com gelo coberto de neve mostraram que, mesmo com o sistema de estabilização, as pastilhas de freio funcionam ativamente seletivamente, para que o carro seja mantido na pista. A transmissão em si foi resolvida com competência. Qualquer que seja o modo de tráfego que você escolher, as rodas traseiras estão conectadas sem demora, para que os “nove” não comecem a deslizar ou pesquisar, mesmo em revestimentos escorregadios e soltos. No “Cross -country” abertamente complexo, o sistema de ajuda será o sistema de origem. Como a prática mostrou, o regime ideal para o ataque às áreas de neve – “Offroud”. As reações de gás nesse modo só foram despejadas um pouco e o impulso é quase igualmente dividido entre os eixos.

Durante o teste, experimentamos um carro-chefe com um motor de 27 litros de 197 hp, conhecido por vários crossovers de Cher e um de 8 bandas “automaticamente”. Esse carro é favorável no plano tributário e, ao mesmo tempo, muito confiante graças a um torque amplo. O modo “normal” é adequado para todas as ocasiões. Há ainda mais poder no esporte. Para retornos máximos, você pode escolher um equipamento reduzido com um icteromo da moda do seletor. A única coisa é que o carro -chefe não pode ser chamado de pequeno. O consumo real da 95ª gasolina não caiu abaixo de 10 l/100 km durante o teste.

Por todo esse arsenal de benefícios, o fabricante pede 3.559.000 rublos-as versões de tração dianteira com um motor turbo de 1,6 litro de 190 hp e um “robô” precetico com 7 marchas são avaliadas. A versão de 2 litros que testamos custa 4.099.000 rublos. Por esse dinheiro, o carro estará equipado, pode -se dizer, para os olhos. Além da frente e lateral, cortinas de segurança infláveis, um teto panorâmico não está apenas na frente, mas também na traseira, um ionizante de ar, controle de cruzeiro adaptável e um conjunto completo de assistentes eletrônicos.