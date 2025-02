A verdadeira oposição contra Meloni? TOGHE: exceto os direitos humanos, eles querem parar

Fausto Carioti 06 de fevereiro de 2025

Duas coisas aprendem ontem, com a intervenção de Carlo Nordio No Parlamento e na colisão que nasceu com a esquerda e M5s. A primeira é que a verdadeira oposição contra o governo não é quem quebrou nas mesas da Câmara e do Senado.

Não é porque nunca é bem -sucedido de maneira eficaz, ou seja, para encontrar tópicos capazes de corroer a permissão do centro -porque tem líderes sem carisma e porque não pode trabalhar juntos (mesmo ontem, ontem, Giuseppe Conte e ele testemunhou o frio para o discurso de Elly Schleinconfirmando o que ele diz é verdade Dario Fransschini: Essas partes são muito diferentes, uma nova oliveira é impossível). Por esses motivos, não é da opinião de que seu verdadeiro oponente é a minoria parlamentar. Esse título, o diretor, o atribui ao judiciário. Ou melhor, essa “parte” da força de Togato que, como diz Giorgia Meloni, está convencida de “poder ficar sem os outros”.

A partir daqui, a segunda lição foi oferecida desde ontem: o jogo real desse poder legislativo é jogado na redefinição das relações entre as pessoas escolhidas (com o governo que é expressão) e magistrados. Rapidamente reforma da justiçaIsso prevê a separação de carreiras e o temido empate dos membros do CSM e com as outras reformas a serem seguidas.





Os parlamentares esquerdos e cinco -estrelas também entenderam isso, os insurgentes na sala de aula, não porque os guardasigilli os atacaram (“respeite as razões da oposição de que ele executa sua tarefa e seu dever de uma maneira agressiva”, disse Nordio), mas quando quando Ele garantiu que a maneira “descuidada e desleixada” pela qual “uma certa parte do judiciário se permitisse ser sindicatos, o trabalho do ministro sem ler os cartões” não poderá fazer o prometido interromper as reformas. Na ausência de fatos novos e sensacionais sobre o cenário internacional, é que tudo decidirá.

Nordio ficou muito claro ao descrever o conflito institucional. Consulte o promotor público, Nicola GratteriLembrou -se de que “um magistrado recentemente agradeceu ao ministro ironicamente porque ele finalmente compactou o judiciário. Eu estava”, os guardasigilli responderam ontem e concluíram o discurso no meio dos protestos da oposição “, que eu fiz essa parte de agradecimento ao judiciário, Porque compactou nossa maioria, como nunca ver.

Se houve uma hesitação no começo, não há mais hoje. Continuamos até o fim da reforma final ». Se alguém, nesse ponto do poder legislativo, ainda não havia entendido o que é o anel, Nordio assim que ele o mostrou.

O ministro não teve as consequências da outra questão que levantou, mas ainda estava claro o suficiente. De fato, o conflito não é apenas com essa “parte” do judiciário italiano, mas também com certos judiciários que têm reivindicações globais, como o Tribunal Penal de Haia. Além da colisão interna entre poderes escolhidos e Teghe, em suma, há, mais amplo, entre estados nacionais e autoridades internacionais.





Nordio disse que este Tribunal, ao lidar com a história sobre a Itália e o oficial da Líbia AlmasriEle combinou “uma imensa bagunça” e agiu “de uma maneira tão apressada que considera completamente um ato solene como um mandato internacional de conquista”. Até o ponto em que ele solicitará “justificação” dos magistrados de Haia para as muitas “inconsistências” de seu trabalho. Isso deve ser acrescentado e ético e legal, como o mandado de prisão para Benjamin Netanyahu, equiparado aos líderes da Organização Terrorista do Hamas. Um mandato que o governo italiano já garantiu que o ignore. Mas se o Tribunal Penal Internacional é, ainda está ansioso para reconhecer sua autoridade? Como os Estados Unidos, as democracias nunca ratificaram o Tratado de Roma, com o qual esse tribunal foi estabelecido.

A conseqüência mais óbvia da recusa em prender o primeiro -ministro israelense e o que Nordio disse ontem seria a rejeição oficial da jurisdição do tribunal. A menos que pertencente ao grupo de estados que reconheçam que se tornou um gesto de forma pró, por trás do qual a Itália, pelo menos com esse governo, é considerada livre para fazer o que deseja. No entanto, seria excelente e também um bom começo na estrada, que está longe da reforma constitucional da justiça.