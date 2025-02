Donald Trump fez história no domingo (9 de fevereiro) como o primeiro presidente dos Estados Unidos a participar de um Super Bowl. Ele esteve presente no Caesars Superdome em Nova Orleans, onde viu a primeira metade do jogo antes de sair no início do segundo tempo.

Partida antecipada de Trump Trump deixou o estádio “cerca de 10 minutos no segundo tempo”, retornando a Washington, DC, passou o primeiro tempo sentado na primeira fila de sua caixa privada e foi visto no campo antes do jogo. No entanto, sua partida causou especulações, desde que os chefes de Kansas City, a equipe que ele escolheu para vencer, perdeu para os Eagles Filadélfia.

Desafios de segurança e logística Organizar um presidente em exercício em um evento enorme, como o Super Bowl, vem com importantes preocupações de segurança. A presença de um indivíduo desse alto perfil requer ampla coordenação entre o Serviço Secreto dos Estados Unidos e as agências policiais locais.

Para evitar o caos da logística, é uma prática comum que os presidentes deixem grandes eventos públicos antes de concluir. Isso evita a necessidade de restringir o movimento de dezenas de milhares de participantes enquanto o presidente sai com segurança.

Impacto de ameaças de segurança recentes A segurança no evento já aumentou após ataques mortais em Nova Orleans em 1º de janeiro, o que resultou em 14 mortes e levou ao adiamento do Sugar Bowl. Dado esse contexto, houve medidas adicionais para a visita de Trump ao Super Bowl.

Saída planejada Apesar da especulação sobre sua partida antecipada, de acordo com o relatório do Daily Mail, o calendário oficial da Casa Branca de Trump sempre o fez deixar o Superdome por volta das 20h05, hora central para embarcar na Força Aérea. -22 chefes, negando aos chefes um terceiro campeonato consecutivo do Super Bowl.

Fonte