"A verdadeira razão pela qual não está indo para o Eurovision": Striscia la Notizia lança uma bomba em Olly

Olly alcançado por Comic the News. O cantor, que saiu Sanremofoi publicado pelo Satirical News of Canale 5 transmitido na segunda -feira, 24 de fevereiro. No centro, a controvérsia trouxe seu “não” ao Eurovision. O cantor nem sequer participará do Festival Internacional de Música. Em seu lugar, o segundo finalista do evento, Lucio Corsi.

E assim Valerio Staffelli Ele queria esclarecer as razões reais por trás da renúncia. Para o correspondente de Tira Haveria a impossibilidade docarroO software capaz de corrigir a entonação vocal. Mas Olly não concorda: “Se fosse por esse motivo, eu teria dito isso: não vou porque tenho toda a minha turnê, com tantas pessoas que querem me ouvir”.





E novamente, quando Staffelli apontou que havia uma semelhança entre seu videoclipe nas redes sociais Balorda nostalgia e aqueles de Federico Pecci por AbusoOlly minimizou: “Não sei nada sobre isso. O vídeo não é uma flor do meu bolso: li o roteiro e aceitei porque está dividido”. Finalmente não havia falta de referência ao seu gerente, Marta deu. Em vários, eles montaram a vitória do garoto. “Marta merece sucesso porque é uma boa profissional: ela está envolvida e, portanto, teve muitos grandes resultados”, foram as palavras de Olly que queriam negar de uma vez por todas algumas coincidências suspeitas por trás de seu sucesso.