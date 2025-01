Discutimos as vértebras do dinossauro em Swindon, Inglaterra, na segunda metade do século XIX. Posteriormente, parte do material e “estabelecido” em coleções particulares desapareceu durante as escavações.

“Percebemos imediatamente a importância da descoberta.

Eles informaram seu poder de encontrar, após o qual a vértebra foi enviada de volta aos cientistas. Agora ele é exibido no Museu Swindon como uma lembrança do papel que a cidade desempenhou em uma das descobertas mais importantes em conexão com dinossauros no Reino Unido.

Os restos fósseis do Stegossaurus foram encontrados em 1874 em uma carreira de barro no sudoeste da Inglaterra. O paleontologista Richard Owen – o então diretor do Museu de História Natural – identificou e descreveu. Os restos mortais – a coxa, a perna traseira e as partes da espinha dorsal – são consideradas um “mapa de rota” para entender como era o estegosaurus. Agora, este esqueleto é exibido no Museu de História Natural de Londres.

O Herbivoor Hagedis, que viveu no período jurássico tardio, cerca de 150 milhões de anos atrás, era um trovão e estranho, se moveu lentamente e não foi adaptado à corrida. O comprimento de seu corpo atingiu nove metros, a altura era de quatro metros e o peso era de nove toneladas. A parte de trás e a cauda do estegossauro estavam cobertas com pratos e espinhos, tornando -o um dos dinossauros mais reconhecíveis.