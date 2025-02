Após o final da revisão da vila de Znamenskoye, o distrito de Bashmakovsky, a escola rural abriu mais uma vez.

O secretário do ramo local de Bashmakov do Partido Russo Unido, bem como ativistas, verificou a qualidade do trabalho realizado, que foi realizado como parte do programa folclórico.

De acordo com o serviço de imprensa da filial do partido regional, a escola substituiu os sistemas de aquecimento, a fiação e as comunicações de esgoto. O telhado, a fachada, o grupo de entrada, os pisos, as janelas e os blocos de portas foram reparados e também terminou o trabalho de acabamento nas paredes e nos tetos. A academia e as salas de treinamento se tornaram mais confortáveis, brilhantes e modernas. A sala de jantar está equipada com móveis novos e equipamentos modernos para a preparação e armazenamento de alimentos.

“Não há insignificantes no estabelecimento de ensino. Absolutamente toda a conta: e em que os cursos ocorrem, como as crianças comem, como os esportes, o desenvolvimento de eventos são organizados “, disse Tamara Pavlutkina, chefe do distrito de Bashmakovsky, chefe do distrito de Bashmakov.

Ela também acrescentou que novos equipamentos em escritórios tornarão o processo educacional mais emocionante e eficiente.

Durante o reparo, os alunos frequentaram a escola em Timryazevo, e agora todos – crianças, pais e professores – finalmente retornaram ao edifício atualizado.

Os representantes do partido também verificaram a qualidade da nutrição de crianças em idade escolar, prestaram atenção especial à conformidade dos pratos para os padrões de saúde e as necessidades de crianças de diferentes idades.

Além disso, durante a seguinte, Tamara Pavlutkin conheceu professores e alunos da Znamenskaya High School.