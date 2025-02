A violação não pode ser anulada, os casos de POCSO com base na aplicação da vítima, nas regras do Tribunal Superior de Kerala

O Tribunal Superior de Kerala decidiu que os casos que envolvem crimes graves, como violação sob o Código Penal da Índia (IPC) e os crimes sob a lei da proteção de filhos de crimes sexuais (POCSO), não podem ser anulados apenas em base para o pedido da vítima.

A decisão veio em resposta ao pedido de uma vítima e sua mãe que procurou se despedir das acusações contra um professor de dança e sua esposa. Os réus foram reservados em várias seções relevantes do CPI, incluindo violação e lei do POCSO.

Segundo registros policiais, a vítima, que era menor de idade em 2015, afirmou que o professor de dança se dedicou às relações sexuais com ela sob a falsa promessa de ajudá -la a participar de filmes e reality shows. Ela também disse que o professor prometeu se casar com ela.

Quando ele mais tarde se casou com outra pessoa, a vítima informou sua esposa sobre seu relacionamento. A esposa supostamente apoiou e facilitou suas interações.

No entanto, em 2020, depois de atingir a idade adulta, a vítima retirou suas declarações perante um magistrado, alegando que ela foi pressionada para fazer as acusações. Sua mãe, que inicialmente apresentou a denúncia, também retirou as acusações e solicitou que o caso fosse anulado.

O Tribunal Superior rejeitou sua declaração, afirmando que crimes graves haviam sido estabelecidos contra um menor nos registros da promotoria. O Tribunal enfatizou que esses casos não podem ser demitidos simplesmente com base em uma declaração subsequente que contradiz testemunhos anteriores.

“Quando crimes graves nos termos da seção 376 (estupro) da CPI e da lei do POCSO são estabelecidos prima facie, o pedido da vítima para anular o caso não tem preferência”, disse o tribunal.

O Tribunal Superior ordenou que o réu coopere com o julgamento e ordenou que o Tribunal de Primeira Instância concluísse os procedimentos dentro de três meses.