A violência eclodiu no distrito de Kamkole, em Manipur, quando manifestantes atacaram o escritório local do SP, ferindo o SP. A multidão exigiu a retirada das forças centrais. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo, ferindo vários manifestantes. Este incidente ocorreu depois que o ministro-chefe Biren Singh pediu desculpas pela situação da lei e da ordem. Os corpos tribais de Kamkole e Churachandpur também declararam um bloqueio económico.