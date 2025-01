"A violência mais odiosa é a do Estado": Resgate de Rosy Bindi, FdI eleva seu nível | Vídeo

“Ainda espero continuar surpreso, mas talvez tenha chegado a hora de perceber que temos um governo iliberal”: Rosy Bindi ele disse isso em uma entrevista recente com Tiziana Panella a Tagada em La7. Por exemplo, no centro do debate estão os protestos em várias cidades italianasRamy Elgamlo jovem de 19 anos de ascendência egípcia que morreu em Milão após uma perseguição policial. Contudo, em algumas praças, os protestos daqueles que exigiam justiça rapidamente se transformaram em confrontos violentos que deixaram vários policiais feridos. Daí a decisão do governo de colocar no papel uma maior protecção da polícia nestes contextos.

No entanto, segundo Bindi, o pacote de segurança é “um pacote de forças políticas de governos que estão certamente muito distantes da nossa Carta Constitucional e que, em nome da segurança, privam os cidadãos da liberdade e dos princípios fundamentais das nossas democracias liberais. Sempre condeno a violência, mas devemos sempre lembrar que a violência mais odiosa e insuportável é aquele que vem do estado”. A resposta de Fratelli d’Italia não demorou a chegar, cuja conta oficial no Facebook publicou o vídeo de Bindi no Tagada e logo abaixo o vídeo mostrando a violência na praça. Em apoio, escreveu: “As medidas de segurança não privam a liberdade, mas impedem a violência. Rosy Bindi, as manifestações violentas contradizem as suas palavras. Você sabe quem eu sou? Extremistas de esquerda. Até a próxima.”