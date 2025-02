A visão do amigo // filme de estreia Polina Kondratieva

O filme “Clean Leaf”, de Polina Kondrati – o vencedor do festival do filme curto e de estréia “em curta” 2024. Zinaida, que interpreta no filme, também recebeu um prêmio de júri especial por uma estréia de atuação brilhante lá. Julia Shahelman Ele considera esses prêmios bem merecidos.

Os personagens nos festivais do cinema russo do ano passado eram pessoas inesperadas com deficiência. Esta não é a escolha mais familiar, especialmente quando você pensa que na vida real “ambíguos” problemas sociais são mais silenciosos.

Na “janela da Europa” de Vyborg, as “Regras de Philip” de Roman Kosovo particular, onde o ator com a síndrome de Downer Grigory Danishevsky Playd the Principalia e o ‘fileado (No desempenho da atriz saudável Alina Hoyanova) foi uma forma leve de paralisia cerebral. E no festival “breve” em Kaliningrado, eles também mostraram um “ponto de apoio” de Alexander Andreev, de acordo com o roteiro de Alexander Suvorov, com base em eventos reais de sua vida: ele foi ferido no set, após o que permaneceu metade paralisado. Apesar da experiência pessoal de um dos autores, a fita acabou sendo falsa. Havia perguntas sobre a qualidade dos outros dois filmes, com todas as boas intenções de seus criadores.

Há também uma heroína com paralisia cerebral, desta vez pesada na “folha pura” -17, Sasha, que era precisa, com respeito e sem pressionada, foi interpretada por Zinaid Yargegambambskaya. O que não está no filme é o sentimentalismo excessivo e tenta suavizar os ângulos nítidos na apresentação de um tópico “desconfortável”. Sim, não há rampa na entrada, apesar das numerosas chamadas para diferentes casos; Sim, a garota não a sai de casa por causa disso; Sim, a vida de sua mãe, ainda uma jovem professora da faculdade, Tatiana Nikolaevna (Elena Liadova), está totalmente subordinada à filha e à doença, pois ela não recebe ajuda e apoio externos. E mesmo quando a rampa ainda aparecer, fica claro que o fim feliz não espera esses dois.

Mas a conversa honesta sobre a vida das pessoas com deficiência e seus entes queridos é apenas parte da imagem. Primeiro de tudo, este é o drama de crescer, e o personagem principal aqui é a mesma idade que Sasha Rita (Polina Tsygan), que escreve poesia e sonha para explodir em sua cidade natal no grande mundo. Enquanto isso, ela estudou na própria faculdade, onde Tatyana Nikolaevna ensina e se prepara para entrar no médico para se tornar um farmacêutico, não sob o chamado de seu coração, mas por insistência de seu pai (Dmitry Kulichkov). A mãe de Rita morreu e este é um dos muitos dos quais pai e filha nunca falam, liderando uma existência completamente isolada.

Vale a pena surpreender que Rita estuda mal e se entregue à auto -destestação persistente com a ajuda de álcool e conhecidos duvidosos. Como resultado, ela foi expulsa da faculdade e, sem dizer nada ao pai, foi colocada como enfermeira de Sasha, apresentando confusão no ritmo já estabelecido da vida de sua mãe e filha.

A princípio, Tatiana Nikolaevna não confia em Rita e concorda com sua ajuda apenas como uma opção temporária, mas gradualmente se aproximam, começando a ver pessoas umas nas outras, não clichês “Professor Mal” e “Garota Problema”. Empatia e a capacidade de entender os sentimentos dos outros que Rita sempre possuía (não em vão ela é poeta), encontra sua aplicação e mais perto do final, ela revela o pai, destruindo o muro que eles mesmos ergueram. Pela primeira vez em sua vida, Sasha tem uma namorada de verdade, graças à qual ela finalmente pode respirar literalmente no ar. O trio central das atrizes faz você acreditar que duas jovens e um adulto podem realmente se tornar um com o outro em uma família real.

Clean Leaf é uma imagem surpreendentemente madura de uma estréia que honraria um autor mais honesto. A diretora Polina Kondratieva e a roteirista Marina Goncharova acabaram sendo um filme que não se espremia com pena, não puxa a lágrima do espectador e não convida a juventude moderna a ficar horrorizada. Ele, apesar da importância do elevado, tem uma leve respiração.

Julia Shahelman