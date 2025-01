A visita de Trump à Índia está prevista, a Casa Branca do primeiro-ministro Modi provavelmente a convidará em breve, diz o relatório | Notícias do mundo

Washington: O presidente eleito, Donald Trump, quer viajar para a China depois de assumir o cargo, como parte de seu esforço para aprofundar as relações com Pequim, e também conversou com conselheiros sobre uma visita à Índia, informou uma reportagem da mídia no sábado.

Trump, que chegou ao Aeroporto Internacional de Dulles num avião especial juntamente com a primeira-dama Melania e o seu filho Barron, ameaçou durante a sua campanha eleitoral impor tarifas adicionais à China. “O presidente eleito, Donald Trump, disse aos conselheiros que pretende viajar para a China depois de assumir o cargo, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões, procurando aprofundar uma relação com Xi Jinping, tensa pela ameaça do presidente eleito de impor tarifas mais acentuadas às importações chinesas. . ”, relatou o Wall Street Journal.

“Trump também conversou com seus assessores sobre uma possível viagem à Índia, segundo pessoas próximas a ele”, observa o jornal financeiro. De acordo com fontes bem informadas, um nível preliminar de negociações começou quando o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, visitou Washington DC perto do Natal do mês passado.

A Índia está pronta para sediar a Cúpula QUAD, composta por líderes da Austrália, Japão e Estados Unidos. A visita poderá ocorrer já em abril ou no outono deste ano. Trump também está sendo considerado para convidar o primeiro-ministro Narendra Modi para uma reunião na Casa Branca nesta primavera.

Um dia antes, Trump havia conversado com o presidente chinês, Xi Jinping. Xi convocou o vice-presidente Han Zheng para participar da cerimônia de posse de Trump, a primeira vez que um alto funcionário chinês estará presente na posse presidencial dos EUA. O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, representaria a Índia na inauguração.

Trump convidou Xi para a sua tomada de posse, mas o líder chinês nunca comparece à tomada de posse de líderes estrangeiros. Após as negociações, Trump disse que teve um telefonema “muito bom” com Xi.

“Acabei de falar com o presidente Xi Jinping da China”, escreveu Trump no Truth Social. “Tenho a expectativa de que resolveremos muitos problemas juntos e começaremos imediatamente”. Trump disse que os dois discutiram comércio, fentanil, TikTok e outros temas, e disse que a ligação foi “muito boa” para ambos os países.

“O presidente Xi e eu faremos tudo o que pudermos para tornar o mundo mais pacífico e seguro!” Trump disse. Segundo o The Wall Street Journal, uma reunião em Pequim ocorreria num momento tenso nas relações entre as principais superpotências mundiais. Além de possíveis novas tarifas sobre as importações chinesas, Trump também pressionou Pequim a reprimir os produtores químicos chineses que fornecem ingredientes de fentanil aos cartéis mexicanos, disse ele.