A vitamina C é essencialmente um atalho para a pele radiante – e este novo soro é o melhor que eu já tentei

Pergunte a qualquer dermatologista ou especialista em cuidados com a pele e eles dirão que o segredo da pele brilhante é usar um dos melhores soros do mercado. Em particular, um dos melhores soros de vitamina C. “A vitamina C pode ajudar a melhorar o brilho da pele, descoloração da pigmentação e melhoria da textura, como linhas finas”, ” Dr. Alexis Granite, consultor de dermatologista em Ceraveme diz.

Então, você pode imaginar minha decepção quando experimentei um soro de vitamina C pela primeira vez no ano passado e minha pele reagiu mal. Sim, esses produtos nem sempre estão bem com tipos de pele sensíveis e, depois de usar um por algumas semanas, acabei com uma tez irritada e lugares irritados. No entanto, eu não deixei parar e passei os próximos meses para testar outros soros populares de vitamina C para encontrar um que funcionou para mim. Eu tinha azar.

Eu estava pronto para encerrar o dia em vitamina C e procurando um dos melhores hidratantes para obter uma pele brilhante quando um e -mail muito emocionante aterrissou na minha caixa de recepção. Sim, Cerave lançou um soro de vitamina C. Se você não sabia, Cerave é uma das minhas marcas de cuidados com a pele favoritas, porque todos os produtos foram desenvolvidos com dermatologistas e nunca irritam minha pele sensível. Depois de ler o comunicado de imprensa, aprendi que mesmo o novo soro de vitamina C era adequado para a pele sensível, então aproveitei a oportunidade para experimentar o produto. Eu o uso há mais de seis meses e pensei que era hora de compartilhar meus pensamentos honestos. Continue rolando para o meu exame completo …

Cerave Vitamina C Exame do soro

A fórmula

Quero falar primeiro sobre a fórmula, porque é a coisa mais importante em relação a um soro eficaz de vitamina C. O soro de Cerave contém 10% de vitamina C “A formulação contém um ácido L-ascórbico a 10% de alta potência ao lado da mistura de Cerave de Cerave, bem como do ácido hialurônico e do pantenol (vitamina B5) para apoiar a hidratação e a tolerabilidade”, explica Dr. Granite.

O produto em si vem na forma de um gel leve que afunda na pele em alguns segundos, e parece que Dr. Granite também é um fã. “Adoro o soro Cerave Vitamin C porque acho a textura muito fácil de sobrepor com outros produtos de cuidados, como hidratante e protetor solar”.

Então, a fórmula é adequada para todos os tipos de pele? “A maioria das pessoas pode tolerar essa fórmula suave”, disse Dr. Granite. “No entanto, aqueles que têm uma pele ou rosácea muito sensíveis podem querer começar a usar o produto a cada dois dias e depois aumentar a tolerância a partir daí”.

Embalagem

Acredite ou não, a embalagem é muito importante em relação aos soros de vitamina C. Felizmente para mim, o produto Cerave está disponível em embalagens de proteção à prova d’água para ajudar a manter seu desempenho. A marca diz que a cor pode mudar com o tempo, mas isso não apagará a eficiência. No entanto, eles recomendam o uso do produto dentro de seis meses após a abertura.

O que eu gosto na embalagem é que ela é super minante, o que facilita a viagem quando estou em movimento. Também é muito fácil de aplicar, e eu apenas coloco uma pequena quantidade após a limpeza e a aplica diretamente à minha pele antes do hidratante e do SPF.

O veredicto

Minha pele é muito mais brilhante e suave depois de usar o soro Cerave Vitamin C.

Então, como eu continuei com este soro? Eu não posso acreditar que digo isso, mas eu tenho Finalmente Encontrei um soro de vitamina C que funciona para mim. Desde o primeiro dia em que comecei a usar este produto, não conhecia nenhuma irritação. Em vez disso, minha pele brilha como nunca antes. Sim, a embalagem pode não parecer tão luxuosa quanto outros soros de vitamina C no mercado, mas a fórmula fala de si mesma.

O soro é vendido por £ 29 e, embora seja um pouco mais do que eu gostaria de gastar no meu cuidado com a pele, é mais acessível do que a maioria dos produtos de vitamina C de luxo. Além disso, na minha opinião, ele faz um trabalho ainda melhor.

Não vale nada que haja soros mais fortes de vitamina C no mercado, o que pode fornecer resultados mais visíveis ao longo do tempo, mas se você tiver uma pele sensível, recomendo fortemente que você dê a essa opção Cerave um primeiro golpe e veja como se dá bem. Isso me deu um brilho notável e se tornou um alimento básico na minha rotina de cuidados com a pele neste inverno.

Imagem de abertura: @Monikh