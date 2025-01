A vitória do BJP em Maharashtra acabou com a política de traição de Sharad Pawar: Amit Shah

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, disse no domingo que o político veterano Sharad Pawar praticou uma política de traição e traição em Maharashtra desde 1978, que terminou com a vitória massiva do BJP nas eleições legislativas com sua determinação em estabelecer um governo estável.

Discursando em uma convenção estadual do BJP em Shirdi, Shah disse que o povo de Maharashtra mostrou a Pawar, que lidera o NCP (SP), e ao líder do Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, seu lugar ao rejeitar a política de dinastia e traição nas eleições do ano passado.

Nas eleições legislativas de 2024, a coalizão Mahayuti de BJP, NCP e Shiv Sena conquistou 230 dos 288 assentos no estado. O BJP liderou o grupo com 132 assentos. A oposição Maha Vikas Aghadi (MVA) foi reduzida a 46 cadeiras, enquanto o NCP (SP) e a Sena (UBT) conquistaram 10 e 20, respectivamente.

“Sharad Pawar iniciou a política de ‘daga-phatka’ (traição e traição) em Maharashtra em 1978, que foi rejeitada pelo povo em 2024 (eleições). Da mesma forma, a política da dinastia e a traição de Uddhav Thackeray também foram rejeitadas.

“As pessoas mostraram a Pawar e Uddhav Thackeray seu lugar nas pesquisas de 2024. Eles mandaram ambos para casa e fizeram o verdadeiro Shiv Sena e o NCP vencerem junto com o BJP”, disse ele. O indivisível PCN e o Shiv Sena têm visto divisões amargas nos últimos anos.

As eleições também puseram fim à política de instabilidade em Maharashtra “que começou em 1978”, disse Shah.

Em 1978, Sharad Pawar, que mais tarde fundou o NCP, deixou o governo Vasantdada Patil com 40 deputados no Congresso e tornou-se CM.

O Shiv Sena (indiviso) e o BJP disputaram juntos as eleições legislativas de 2019, mas Thackeray quebrou a aliança para o cargo de CM. O BJP zombou dele repetidamente por esta medida.

Classificando os trabalhadores do BJP como os verdadeiros arquitectos da vitória massiva do partido no estado, Shah disse: “Vocês são os facilitadores da vitória do partido desde o panchayat até ao Parlamento. Temos que tornar o BJP invencível para que ninguém se atreva a traí-lo novamente.”

Ele pediu aos trabalhadores do BJP que se concentrassem no fortalecimento do partido no estande e incluíssem mulheres e agricultores em grande número.

Shah disse que Sharad Pawar ocupou o cargo de CM, chefiou várias instituições cooperativas e também foi ministro da Agricultura da União, mas não conseguiu impedir os suicídios de agricultores.

“Só o BJP pode fazer isso (prevenir suicídios de agricultores). O primeiro-ministro Narendra Modi apresentou vários esquemas para o bem-estar dos agricultores”, disse ele.

O ministro da União pediu à oposição que apenas “monitorasse” a forma como o governo do BJP cumpre todas as suas garantias e não questione como isso será feito.

“O BJP sob o primeiro-ministro Modi garantiu que Ram Lalla fosse convertido de tenda em templo após 550 anos. O Artigo 370 (que confere poderes especiais a Jammu e Caxemira) foi revogado e o terrorismo acabou (no Vale). Prometemos que o naxalismo será erradicado até 31 de março de 2026”, disse ele.

O desenvolvimento da Índia não é possível sem o progresso de Maharashtra e o governo liderado pelo BJP no estado irá alcançá-lo, afirmou.

Observando que a vitória do BJP em Maharashtra terá consequências a longo prazo, Shah disse que a vitória histórica abalou a confiança do grupo ÍNDIA, que tem mais de duas dúzias de partidos.

Citando diferenças entre o Congresso e os seus aliados em Deli, Bengala Ocidental, Bihar e Maharashtra, Shah disse que o declínio do bloco “INDI” já começou.

Ele expressou confiança de que o BJP venceria facilmente as eleições para a assembleia de Delhi no próximo mês.

“Shiv Sena (UBT) está contestando as eleições locais apenas em Maharashtra, a AAP e o Congresso estão lutando separadamente nas eleições de Delhi. As coisas não vão bem em Bengala Ocidental e Bihar para a aliança da oposição. Mantenham seus fogos de artifício prontos no dia 8 de fevereiro, pois o BJP vencerá em Delhi”, disse ele.

Shah também instou os trabalhadores do partido a garantir que os oponentes políticos sejam eliminados e tornem o BJP invencível.