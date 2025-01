A Zara nunca foi tão chique: 12 peças que serão impossíveis de encontrar em fevereiro

Ah, Zara. Justamente quando penso que meu guarda-roupa tem tudo que precisa, você revela qual pode ser sua coleção mais chique até agora. Embora muitos de nós sintamos o desejo e a necessidade de renovar o nosso estilo no início de um novo ano, comecei janeiro muito feliz com as peças que possuo. Há alguns meses, decidi atualizar minha coleção de malhas com peças mais sofisticadas, que procuro com alegria no dia a dia. Encontrei também a calça larga perfeita, que comprei em diversas cores, e que me deixa muito estilosa quando uso, mesmo trabalhando em casa. Fiquei tão feliz que pensei que não ficaria tentado a comprar nada este mês. Isso foi até ver a nova edição da Zara para janeiro de 2025.

(Crédito da imagem: Who What Wear UK)

Repleta de peças atemporais que parecerão relevantes nos próximos meses de janeiro, a última coleção da Zara é uma aula magistral sobre como se vestir com estilo agora. A marca saia de cetim mais vendida foi reabastecido em vários tons versáteis e usado com suéteres descontraídos que lhes conferem um acabamento sem esforço. As botas são brilhantes e têm salto prático (no momento me recuso a calçar qualquer coisa que tenha salto maior que cinco centímetros), e há uma bolsa de camurça que sei que venderá rapidamente. Na verdade, acho que será impossível encontrar a maioria das coisas que adicionei aos meus itens salvos até fevereiro.

Então achei melhor compartilhá-los com você agora enquanto você ainda tem a chance de adquiri-los. Role abaixo para ver minha escolha dos 12 melhores itens da Zara no momento e continue navegando mais sobre as novidades de janeiro da Zara.

12 novos designs da Zara que acho que desaparecerão em fevereiro

Este tom champanhe combina perfeitamente com tons ricos de marinho e bordô.

ZARA Suéter de malha lisa sem mangas A peça de estratificação ideal.

ZARA Brincos de bola dupla irregulares A maneira mais fácil de atualizar qualquer top que você possui é com um brinco de ouro chique.

ZARA Casaco de lã Manteco da coleção Zw Estou de olho nele para o mês da moda.

ZARA Cardigã de malha grosso A Zara lançou este cardigã pela primeira vez em azul marinho no ano passado, mas esgotou em poucos dias. Tenho a sensação de que este estilo de crème fraîche seguirá o exemplo.

ZARA Calça bootcut Nervio

ZARA Bolsa bucket assimétrica em camurça macia dividida Já enviei para quatro colegas de trabalho que sei que estão procurando a bolsa de bronzeamento perfeita.

Dê um toque especial ao seu jeans com uma camisa de seda.

Você poderia me dizer que eles eram designers e eu acreditaria em você, sem fazer perguntas.

ZARA Vestido sem alças texturizado combinando Tenho um evento formal chegando e acho que isso é perfeito para isso.

Elegância é um casaco creme.

Descubra mais da coleção chique de janeiro de 2025 da Zara

ZARA Jaqueta Bouclé Curta

ZARA Calças com pregas duplas

ZARA Mocassins de couro com tira de um centavo

ZARA Saia assimétrica em malha com franjas

ZARA Cinto de couro com fivela quadrada

ZARA Cardigan de malha com botões dourados

ZARA Camisa com gola peter pan com efeito jeans

ZARA Calças curtas macias

ZARA Camisa de cetim com botões dourados

ZARA Scarpins slingback de couro pontiagudos

ZARA Shorts de cintura alta com presilhas para cinto

ZARA Calça jeans cintura média Z1975

ZARA Culottes com detalhes plissados