A zombaria engraçada de Shashi Tharoor Coldplay nos cortes de imposto de renda de Sitharaman: ‘Coldplay diz que você recebe, a FM diz a você impostos’

O líder do Congresso, Shashi Tharoor, fez uma escavação engenhosa no orçamento da União do Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, 2025, usando uma metáfora inspirada no Coldplay. Conhecida por seu humor agudo, Tharoor criticou o orçamento em um rolo do Instagram, dizendo: “Coldplay diz” Fix It “, mas o ministro das Finanças diz” Tax isso.